https://ria.ru/20241027/dtp-1980355762.html

СК выясняет обстоятельства ДТП с автобусами в Петербурге

СК выясняет обстоятельства ДТП с автобусами в Петербурге - РИА Новости, 27.10.2024

СК выясняет обстоятельства ДТП с автобусами в Петербурге

СК устанавливает обстоятельства ДТП с автобусами у Московского вокзала в Петербурге, где предварительно пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК по... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T14:17

2024-10-27T14:17

2024-10-27T14:17

происшествия

санкт-петербург

александр беглов

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. СК устанавливает обстоятельства ДТП с автобусами у Московского вокзала в Петербурге, где предварительно пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "По данному факту следственным отделом по Центральному району ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. По предварительным данным, сегодня на Площади Восстания произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух рейсовых автобусов и автомобилей, в котором пострадало 10 человек, в том числе 3 детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, 4 человека госпитализированы в медицинские учреждения. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщал, что место аварии в течение четырех минут прибыли семь бригад скорой помощи. В результате двое детей в состоянии средней тяжести для обследования были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса, после чего выписаны домой. Одному ребенку с ушибом ноги помощь оказана на месте. Семь взрослых в состоянии средней тяжести доставлены в больницы.

https://ria.ru/20241027/dtp-1980345528.html

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санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей в Петербурге Массовое ДТП с участием двух автобусов и двух легковушек произошло на площади Восстания в Петербурге Пострадало 15 человек, в том числе двое детей 2024-10-27T14:17 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, александр беглов, следственный комитет россии (ск рф)