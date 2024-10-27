https://ria.ru/20241027/dtp-1980355762.html
СК выясняет обстоятельства ДТП с автобусами в Петербурге
СК выясняет обстоятельства ДТП с автобусами в Петербурге - РИА Новости, 27.10.2024
СК выясняет обстоятельства ДТП с автобусами в Петербурге
СК устанавливает обстоятельства ДТП с автобусами у Московского вокзала в Петербурге, где предварительно пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК по... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T14:17
2024-10-27T14:17
2024-10-27T14:17
происшествия
санкт-петербург
александр беглов
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. СК устанавливает обстоятельства ДТП с автобусами у Московского вокзала в Петербурге, где предварительно пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "По данному факту следственным отделом по Центральному району ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. По предварительным данным, сегодня на Площади Восстания произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух рейсовых автобусов и автомобилей, в котором пострадало 10 человек, в том числе 3 детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, 4 человека госпитализированы в медицинские учреждения. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщал, что место аварии в течение четырех минут прибыли семь бригад скорой помощи. В результате двое детей в состоянии средней тяжести для обследования были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса, после чего выписаны домой. Одному ребенку с ушибом ноги помощь оказана на месте. Семь взрослых в состоянии средней тяжести доставлены в больницы.
https://ria.ru/20241027/dtp-1980345528.html
https://ria.ru/20241027/tel-aviv-1980346290.html
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей в Петербурге
Массовое ДТП с участием двух автобусов и двух легковушек произошло на площади Восстания в Петербурге Пострадало 15 человек, в том числе двое детей
2024-10-27T14:17
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, александр беглов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК выясняет обстоятельства ДТП с автобусами в Петербурге
СК устанавливает обстоятельства ДТП с автобусами у вокзала в Петербурге