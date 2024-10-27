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СК выясняет обстоятельства ДТП с автобусами в Петербурге - РИА Новости, 27.10.2024
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14:17 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/dtp-1980355762.html
СК выясняет обстоятельства ДТП с автобусами в Петербурге
СК выясняет обстоятельства ДТП с автобусами в Петербурге - РИА Новости, 27.10.2024
СК выясняет обстоятельства ДТП с автобусами в Петербурге
СК устанавливает обстоятельства ДТП с автобусами у Московского вокзала в Петербурге, где предварительно пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК по... РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T14:17
2024-10-27T14:17
происшествия
санкт-петербург
александр беглов
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. СК устанавливает обстоятельства ДТП с автобусами у Московского вокзала в Петербурге, где предварительно пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. "По данному факту следственным отделом по Центральному району ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении. По предварительным данным, сегодня на Площади Восстания произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух рейсовых автобусов и автомобилей, в котором пострадало 10 человек, в том числе 3 детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, 4 человека госпитализированы в медицинские учреждения. Ранее губернатор города Александр Беглов сообщал, что место аварии в течение четырех минут прибыли семь бригад скорой помощи. В результате двое детей в состоянии средней тяжести для обследования были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса, после чего выписаны домой. Одному ребенку с ушибом ноги помощь оказана на месте. Семь взрослых в состоянии средней тяжести доставлены в больницы.
https://ria.ru/20241027/dtp-1980345528.html
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60
ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей в Петербурге
Массовое ДТП с участием двух автобусов и двух легковушек произошло на площади Восстания в Петербурге Пострадало 15 человек, в том числе двое детей
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происшествия, санкт-петербург, александр беглов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Следственный комитет России (СК РФ)
СК выясняет обстоятельства ДТП с автобусами в Петербурге

СК устанавливает обстоятельства ДТП с автобусами у вокзала в Петербурге

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт - РИА Новости. СК устанавливает обстоятельства ДТП с автобусами у Московского вокзала в Петербурге, где предварительно пострадали 10 человек, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
"По данному факту следственным отделом по Центральному району ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
На Большой Семеновской улице в Москве произошло ДТП
Вчера, 12:38
По предварительным данным, сегодня на Площади Восстания произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух рейсовых автобусов и автомобилей, в котором пострадало 10 человек, в том числе 3 детей. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, 4 человека госпитализированы в медицинские учреждения.
Ранее губернатор города Александр Беглов сообщал, что место аварии в течение четырех минут прибыли семь бригад скорой помощи. В результате двое детей в состоянии средней тяжести для обследования были доставлены в детскую городскую больницу им. Раухфуса, после чего выписаны домой. Одному ребенку с ушибом ноги помощь оказана на месте. Семь взрослых в состоянии средней тяжести доставлены в больницы.
Место происшествия, где грузовик протаранил остановку к северу от Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Число пострадавших при ДТП с грузовиком под Тель-Авивом выросло до 35
Вчера, 12:47
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургАлександр БегловСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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