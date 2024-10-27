https://ria.ru/20241027/dtp-1980344733.html

В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали десять человек

В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали десять человек - РИА Новости, 27.10.2024

В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали десять человек

В Петербурге столкнулись автобусы и несколько машин, есть пострадавшие, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T12:34

2024-10-27T12:34

2024-10-27T13:42

происшествия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. В Петербурге столкнулись автобусы и несколько машин, есть пострадавшие, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram-канале."В результате ДТП <...> на площади Восстания пострадали десять человек", — написал он.Беглов уточнил, что в течение четырех минут на место аварии приехали семь бригад скорой помощи.По данным губернатора, двух детей для обследования доставили в детскую городскую больницу имени Раухфуса, после чего выписали домой. В стационарном лечении они не нуждаются.Еще одному ребенку с ушибом ноги оказали помощь на месте.Семерых взрослых в состоянии средней тяжести доставили в больницы.

https://ria.ru/20241027/dtp-1980345528.html

санкт-петербург

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2024

Варвара Скокшина

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ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей в Петербурге Массовое ДТП с участием двух автобусов и двух легковушек произошло на площади Восстания в Петербурге Пострадало 15 человек, в том числе двое детей 2024-10-27T12:34 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург