https://ria.ru/20241027/dtp-1980344733.html
В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали десять человек
В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали десять человек - РИА Новости, 27.10.2024
В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали десять человек
В Петербурге столкнулись автобусы и несколько машин, есть пострадавшие, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T12:34
2024-10-27T12:34
2024-10-27T13:42
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. В Петербурге столкнулись автобусы и несколько машин, есть пострадавшие, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram-канале."В результате ДТП <...> на площади Восстания пострадали десять человек", — написал он.Беглов уточнил, что в течение четырех минут на место аварии приехали семь бригад скорой помощи.По данным губернатора, двух детей для обследования доставили в детскую городскую больницу имени Раухфуса, после чего выписали домой. В стационарном лечении они не нуждаются.Еще одному ребенку с ушибом ноги оказали помощь на месте.Семерых взрослых в состоянии средней тяжести доставили в больницы.
https://ria.ru/20241027/dtp-1980345528.html
санкт-петербург
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДТП с участием двух автобусов и двух легковых автомобилей в Петербурге
Массовое ДТП с участием двух автобусов и двух легковушек произошло на площади Восстания в Петербурге Пострадало 15 человек, в том числе двое детей
2024-10-27T12:34
true
PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали десять человек
В ДТП с несколькими машинами и автобусом в Петербурге пострадали десять человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости.
В Петербурге столкнулись автобусы и несколько машин, есть пострадавшие, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram-канале
.
"В результате ДТП <...> на площади Восстания пострадали десять человек", — написал он.
Беглов уточнил, что в течение четырех минут на место аварии приехали семь бригад скорой помощи.
По данным губернатора, двух детей для обследования доставили в детскую городскую больницу имени Раухфуса, после чего выписали домой. В стационарном лечении они не нуждаются.
Еще одному ребенку с ушибом ноги оказали помощь на месте.
Семерых взрослых в состоянии средней тяжести доставили в больницы.