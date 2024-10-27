В России за ночь сбили 51 украинский дрон
Минобороны отчиталось о перехвате 51 беспилотника над регионами за ночь
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские военные за ночь перехватили более 50 украинских дронов, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат", — отметили в ведомстве.
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Восемнадцать дронов перехватили над Тамбовской областью, 16 сбили над Белгородской. По четыре уничтожили над Брянской, Липецкой и Орловской областями. Три беспилотника — над территорией Воронежской области, один — над Курской.
Также украинский БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.