https://ria.ru/20241027/dron-1980325413.html

В России за ночь сбили 51 украинский дрон

В России за ночь сбили 51 украинский дрон - РИА Новости, 27.10.2024

В России за ночь сбили 51 украинский дрон

Российские военные за ночь перехватили более 50 украинских дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T08:18

2024-10-27T08:18

2024-10-27T14:12

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские военные за ночь перехватили более 50 украинских дронов, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат", — отметили в ведомстве.Восемнадцать дронов перехватили над Тамбовской областью, 16 сбили над Белгородской. По четыре уничтожили над Брянской, Липецкой и Орловской областями. Три беспилотника — над территорией Воронежской области, один — над Курской.Также украинский БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.

https://ria.ru/20241026/inostrantsy-1980279622.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, безопасность