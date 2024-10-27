Рейтинг@Mail.ru
В России за ночь сбили 51 украинский дрон - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:18 27.10.2024 (обновлено: 14:12 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/dron-1980325413.html
В России за ночь сбили 51 украинский дрон
В России за ночь сбили 51 украинский дрон - РИА Новости, 27.10.2024
В России за ночь сбили 51 украинский дрон
Российские военные за ночь перехватили более 50 украинских дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T08:18
2024-10-27T14:12
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские военные за ночь перехватили более 50 украинских дронов, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат", — отметили в ведомстве.Восемнадцать дронов перехватили над Тамбовской областью, 16 сбили над Белгородской. По четыре уничтожили над Брянской, Липецкой и Орловской областями. Три беспилотника — над территорией Воронежской области, один — над Курской.Также украинский БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.
https://ria.ru/20241026/inostrantsy-1980279622.html
https://ria.ru/20241026/kredit-1980237709.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
В России за ночь сбили 51 украинский дрон

Минобороны отчиталось о перехвате 51 беспилотника над регионами за ночь

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российские военные за ночь перехватили более 50 украинских дронов, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский беспилотный летательный аппарат", — отметили в ведомстве.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
На Украине иностранцам разрешат становиться офицерами ВСУ
26 октября, 18:22
Восемнадцать дронов перехватили над Тамбовской областью, 16 сбили над Белгородской. По четыре уничтожили над Брянской, Липецкой и Орловской областями. Три беспилотника — над территорией Воронежской области, один — над Курской.
Также украинский БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Украине дадут кредит, чтобы Зеленский "не вякал" про ЯО, заявила Захарова
26 октября, 11:56
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала