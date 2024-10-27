https://ria.ru/20241027/dodd-1980344206.html

СМИ: скандально известного британского дипломата госпитализировали в Москве

СМИ: скандально известного британского дипломата госпитализировали в Москве - РИА Новости, 27.10.2024

СМИ: скандально известного британского дипломата госпитализировали в Москве

Заместитель посла Великобритании в России Томас Додд попал в больницу в Москве, сообщил Telegram-канал 112. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T12:26

2024-10-27T12:26

2024-10-27T15:21

россия

великобритания

москва

мария захарова

томас додд

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Заместитель посла Великобритании в России Томас Додд попал в больницу в Москве, сообщил Telegram-канал 112."Его забрали рано утром в больницу, когда он почувствовал себя плохо. У него диагностирован компрессионный стеноз чревного ствола. Сейчас он находится на обследовании у врачей", — говорится в публикации.Уточняется, что жизни дипломата ничего не угрожает.Томас Додд на днях стал известен из-за скандала в московском аэропорту Внуково. В среду в ряде Telegram-каналов появилось видео, на котором запечатлено, как дипломат набросился там на российских журналистов.На произошедшее отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, британские представители "вообще не имеют никаких представлений о том, что такое безопасность журналистов, что такое свобода слова, уважение к профессии журналистики".

https://ria.ru/20241027/bloomberg-1980333463.html

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великобритания

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россия, великобритания, москва, мария захарова, томас додд