https://ria.ru/20241027/deputat-1980318153.html

В ГД рассказали о новом методе мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ

В ГД рассказали о новом методе мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ - РИА Новости, 27.10.2024

В ГД рассказали о новом методе мошенников, выдающих себя за работников ЖКХ

Распространяется новый вид мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за коммунальных работников, связываются с гражданами по телефону, отправляют sms или... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T03:58

2024-10-27T03:58

2024-10-27T10:55

общество

жкх

московская область (подмосковье)

никита чаплин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Распространяется новый вид мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за коммунальных работников, связываются с гражданами по телефону, отправляют sms или пишут в мессенджерах, требуя оплатить несуществующий долг за услуги ЖКХ, сообщил РИА Новости председатель союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин ("Единая Россия"). "В последние дни жители Подмосковья стали жертвами мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за коммунальных работников. Они связываются с гражданами по телефону, отправляют sms или пишут в мессенджерах, требуя оплатить несуществующий долг за услуги", — сказал Чаплин.По его словам, важно помнить, что настоящие сотрудники коммунальных служб никогда не будут запрашивать персональные данные или требовать срочную оплату по телефону. "Мошенники могут использовать различные методы давления, чтобы заставить вас действовать быстро, но не стоит поддаваться на их уловки. Лучше всего перепроверить информацию самостоятельно", — отметил депутат. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, парламентарий посоветовал не передавать личных данных по телефону или в мессенджерах, проверять номера телефонов, с которых звонят, и обращаться в официальные службы. Также он рекомендовал не реагировать на угрозы и экономические манипуляции, сохранять все уведомления и сообщения от коммунальных служб. "В случае подозрительных контактов сообщайте об этом в правоохранительные органы. Кроме указанных советов, важно также сохранять бдительность в отношении любых финансовых транзакций. Не переводите деньги на счета, указанные в подозрительных сообщениях, и избегайте использования незнакомых платежных систем. Если у вас возникли сомнения в законности запроса, не спешите реагировать. Прежде чем совершать любую операцию, уточните информацию у знакомых или родственников, которые могут оказать помощь", — рассказал Чаплин. Также он напомнил о необходимости следить за обновлениями информации от управляющей компании или других коммунальных служб. Депутат добавил, что множество организаций имеют официальные сайты и страницы в социальных сетях, где публикуются актуальные новости и предупреждения о мошенничестве."Регулярно проверяйте эти источники, чтобы оставаться информированным о потенциальных угрозах. Также стоит организовать встречи с представителями коммунальных служб вживую, если возникли вопросы по оплате или предоставленным услугам. Официальные работники всегда готовы ответить на ваши вопросы, и никакие мошенники не смогут это сделать. Берегите себя и своих близких, оставайтесь внимательными и осторожными, чтобы не стать жертвой мошенничества", — сообщил Чаплин.

https://realty.ria.ru/20241023/gosduma-1979552747.html

https://ria.ru/20241016/volodin-1978355625.html

https://ria.ru/20241012/zhkkh-1977702583.html

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общество, жкх, московская область (подмосковье), никита чаплин, госдума рф, единая россия