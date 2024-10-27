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Британия призвала власти Грузии расследовать возможные нарушения на выборах

Британия призвала власти Грузии расследовать возможные нарушения на выборах - РИА Новости, 27.10.2024

Британия призвала власти Грузии расследовать возможные нарушения на выборах

Министерство иностранных дел Великобритании призвало власти Грузии расследовать возможные нарушения при проведении парламентских выборов в стране. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T23:37

2024-10-27T23:37

2024-10-27T23:37

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министерство иностранных дел Великобритании призвало власти Грузии расследовать возможные нарушения при проведении парламентских выборов в стране. "Власти Грузии должны расследовать все нарушения", - говорится в заявлении государственного министра Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути. В своем заявлении британский МИД также пообещал следить за обстановкой в Грузии совместно с международными партнерами и выразил готовность оказать поддержку. ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.

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в мире, грузия, великобритания, европа, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024