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Силуанов высказался о создании платежной системы стран БРИКС

Силуанов высказался о создании платежной системы стран БРИКС - РИА Новости, 27.10.2024

Силуанов высказался о создании платежной системы стран БРИКС

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал создание платежной системы стран БРИКС жизненной необходимостью, так как нужна альтернатива, когда сбоит существующая... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T15:42

2024-10-27T15:42

2024-10-27T15:42

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал создание платежной системы стран БРИКС жизненной необходимостью, так как нужна альтернатива, когда сбоит существующая и привычная система. По словам Силуанова, создание платежной системы стран БРИКС - это "необходимость жизненная", об этом он заявил в комментарии, опубликованном в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. "Если действующая и для всех привычная система сбоит и не работает, то нужно создавать альтернативу … Кого-то устраивает и нынешняя система, но альтернатива всегда лучше, если есть", - сказал он. Ранее Силуанов на полях саммита БРИКС в Казани сообщил, что новая платежная система стран БРИКС, создание которой планируется с учетом использования цифровых финансовых активов, будет включать в себя и систему передачи финансовых сообщений. Министр отмечал, что существующие системы передачи финансовых сообщений и расчетные системы стали политизированными, поэтому тема независимой политики расчетной системы на саммите БРИКС актуальна.

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россия, антон силуанов, павел зарубин, брикс, в мире