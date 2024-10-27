https://ria.ru/20241027/brain-1980074088.html

"Смерть — больше не конец". Удивительный эксперимент китайских ученых

"Смерть — больше не конец". Удивительный эксперимент китайских ученых - РИА Новости, 27.10.2024

"Смерть — больше не конец". Удивительный эксперимент китайских ученых

Специалисты давно предполагали, что у организма есть скрытые ресурсы, которые при правильном подходе позволят вернуть человека с того света. Новое исследование... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T08:00

2024-10-27T08:00

2024-10-27T08:00

наука

биология

медицина

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости, Захар Андреев. Специалисты давно предполагали, что у организма есть скрытые ресурсы, которые при правильном подходе позволят вернуть человека с того света. Новое исследование это подтвердило. Чего и как добились ученые из Китая — в материале РИА Новости."Кто мы такие?"Ти-Джея Гувера везли в операционную, чтобы извлечь органы, которые ранее он согласился пожертвовать для трансплантации. Мужчина поступил в клинику Baptist Health в Ричмонде, штат Кентукки, с диагнозом "передозировка наркотиков", и теперь его мозг был мертв — по крайней мере, по заключению врачей. Несчастного отключили от систем жизнеобеспечения и даже провели трогательную церемонию в присутствии родных.Во время мероприятия сестра Ти-Джея, Донна Рорер, обратила внимание медиков на то, что брат словно отслеживает ее перемещения. Его глаза явно двигались. Врачи объяснили: "Это просто рефлексы". Рорер не стала спорить. "Кто мы такие, чтобы сомневаться в медицинской системе?" — позже объясняла она журналистам.Неладное заподозрила и врач по имени Наташа Миллер, которая должна была готовить Гувера к операции. Она заметила, что пациент подает слишком много признаков жизни для человека, признанного мертвецом: он метался на каталке по пути в операционную, а потом даже заплакал.К счастью, мрачный абсурд в какой-то момент закончился — хирург отказался от процедуры, заявив, что "пациент пока не готов".История произошла еще в 2021 году, но рассказали о ней только в октябре 2024-го. Все три года Рорер ухаживала за братом, а он учился заново ходить и разговаривать. Скандал стал шоком для персонала Baptist Health — некоторые врачи уволились, другим понадобилась помощь психотерапевта. Руководство больницы называет инцидент трагической случайностью и заверяет, что ценит безопасность пациентов превыше всего.Как бы то ни было, эта история иллюстрирует проблему, о которой в последнее время все чаще говорят врачи: медицинская система зачастую напрасно торопится признать человека мертвым.Час на воскрешениеПричин у смерти много, и одна из самых частых — болезни сердца. После остановки "насоса" у врачей есть совсем немного времени, чтобы вернуть организм к жизни: когда кровь вместе с кислородом и питательными веществами перестает поступать в мозг, в нем происходят необратимые изменения. Если это продолжается больше пяти-семи минут, орган погибает.Однако китайские ученые придумали способ, который позволяет расширить окно для перезапуска центральной нервной системы.Команда под началом Сяошуня Хэ из Университета Сунь Ятсена в Китае провела эксперимент на 17 свиньях, выращенных в лабораторных условиях. Этих животных часто используют в качестве моделей в подобных исследованиях, поскольку строение их внутренних органов похоже на человеческое.Одних свиней подвергли ишемии мозга (когда в него не поступает приток крови), других — еще и ишемии печени. Затем подопытных усыпили и исследовали органы. Оказалось, что у первой группы мозг поврежден значительно меньше, чем у второй. То есть здоровая печень каким-то образом помогла защитить биологический "компьютер".На следующем этапе ученые попытались перезапустить его с помощью печени. Правда, для этого и ее, и мозг удалили из тела свиней (такую схему, разумеется, не будут применять для лечения людей).Авторы работы хотели проверить, на какой срок удастся продлить состояние, когда реанимация имеет смысл. Для опытов использовали базовую систему жизнеобеспечения, которая включает в себя искусственные сердце и легкие, помогающие перекачивать жидкость через мозг. Биологи сравнили, как она будет работать, если в нее интегрировать печень.Мозг, подключенный к системе без печени, проявлял электрическую активность в течение получаса, после чего она исчезала насовсем.К системе с печенью мозг свиней подключали с интервалами в 30, 50, 60 и 240 минут. Исследователи выяснили, что самый длинный интервал, который показал наибольшие перспективы, — 50 минут после прекращения кровотока: мозг возобновил электрическую активность и поддерживался в таком состоянии в течение шести часов, пока эксперимент принудительно не завершили.Примечательно, что в мозге, который испытывал кислородное голодание 60 минут, активность восстановилась только на три часа, прежде чем угаснуть. Это указывает на критический интервал, в течение которого реанимация может быть успешной при добавлении функционирующей печени.По мнению ученых, результаты работы свидетельствуют, что печень играет важную роль в развитии повреждений мозга после остановки сердца. Они надеются, что это поможет повысить выживаемость пациентов.Скрытые возможностиЭто не единственное исследование такого рода. В работе 2022 года ученые из Йельского университета спровоцировали остановку сердца у свиней, погруженных в искусственный сон. Через час тела присоединили к аппарату, который заменял сердце и легкие. В организм животных закачали экспериментальную жидкость OrganEx, которая, как показали результаты, сохранила целостность тканей, остановила гибель клеток и восстановила работу ключевых органов.Правда, авторы работы подчеркивали, что исследование "не имеет клинической значимости", зато "ставит под сомнение идею о том, что смерть необратима, и поднимает этические вопросы об определении смерти".В 2019-м та же команда подключила мозги свиней к искусственной системе жизнеобеспечения спустя четыре часа после умерщвления животных — и также зафиксировала возобновление клеточных процессов: производство энергии, очищение от "мусора". Все это продолжалось 36 часов. Правда, групповой работы нейронов, которая обычно происходит в здоровой ЦНС, не наблюдалось.Эти и другие исследования показывают, что в организме, в том числе человеческом, есть скрытые возможности, которые в перспективе позволят оживлять тех, кого по существующим медицинским и юридическим нормам сегодня признают мертвыми.Разумеется, время, прошедшее с момента остановки сердца, все еще имеет ключевое значение. Просто "дедлайн" в буквальном смысле этого слова теперь отодвигается чуть дальше и точка невозврата наступит не через десять, а, например, через 50 минут. Во многих, хотя и далеко не во всех случаях это поможет спасти жизни.До победы над смертью еще очень далеко. Но ученые и медики, пусть медленно и с потерями, продвигаются вперед.

https://ria.ru/20241012/sd1-1977644712.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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биология, медицина