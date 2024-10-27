https://ria.ru/20241027/bpla-1980360045.html

Над Брянской областью сбили 12 украинских беспилотников

Над Брянской областью сбили 12 украинских беспилотников - РИА Новости, 27.10.2024

Над Брянской областью сбили 12 украинских беспилотников

Российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T15:05

2024-10-27T15:05

2024-10-27T15:12

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ."С 13.30 до 14.30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241027/obstrel-1980360319.html

брянская область

россия

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2024

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брянская область, россия