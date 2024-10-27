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Боррель призвал грузинские власти к конструктивному диалогу - РИА Новости, 27.10.2024
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23:43 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/borrel-1980414099.html
Боррель призвал грузинские власти к конструктивному диалогу
Боррель призвал грузинские власти к конструктивному диалогу - РИА Новости, 27.10.2024
Боррель призвал грузинские власти к конструктивному диалогу
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал политические силы Грузии к конструктивному и инклюзивному диалогу. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T23:43
2024-10-27T23:43
в мире
грузия
жозеп боррель
евросоюз
европейский совет
обсе
парламентские выборы в грузии — 2024
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал политические силы Грузии к конструктивному и инклюзивному диалогу. "Конструктивный и инклюзивный диалог на всем политическом спектре сейчас имеет первостепенное значение. В соответствии с выводами Европейского совета от 17 октября ЕС призывает Грузию провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий. Боррель также призвал власти Грузии расследовать заявления о возможных нарушениях на выборах. ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.
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в мире, грузия, жозеп боррель, евросоюз, европейский совет, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Жозеп Боррель, Евросоюз, Европейский совет, ОБСЕ, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Боррель призвал грузинские власти к конструктивному диалогу

Боррель призвал грузинские власти к конструктивному и инклюзивному диалогу

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал политические силы Грузии к конструктивному и инклюзивному диалогу.
"Конструктивный и инклюзивный диалог на всем политическом спектре сейчас имеет первостепенное значение. В соответствии с выводами Европейского совета от 17 октября ЕС призывает Грузию провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий.
Боррель также призвал власти Грузии расследовать заявления о возможных нарушениях на выборах.
ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.
Голосование на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Британия призвала власти Грузии расследовать возможные нарушения на выборах
Вчера, 23:37
 
В миреГрузияЖозеп БоррельЕвросоюзЕвропейский советОБСЕПарламентские выборы в Грузии — 2024
 
 
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