https://ria.ru/20241027/borrel-1980414099.html

Боррель призвал грузинские власти к конструктивному диалогу

Боррель призвал грузинские власти к конструктивному диалогу - РИА Новости, 27.10.2024

Боррель призвал грузинские власти к конструктивному диалогу

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал политические силы Грузии к конструктивному и инклюзивному диалогу. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T23:43

2024-10-27T23:43

2024-10-27T23:43

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грузия

жозеп боррель

евросоюз

европейский совет

обсе

парламентские выборы в грузии — 2024

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал политические силы Грузии к конструктивному и инклюзивному диалогу. "Конструктивный и инклюзивный диалог на всем политическом спектре сейчас имеет первостепенное значение. В соответствии с выводами Европейского совета от 17 октября ЕС призывает Грузию провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних действий. Боррель также призвал власти Грузии расследовать заявления о возможных нарушениях на выборах. ЦИК Грузии завершил в воскресенье подсчет голосов со всех избирательных участков. По результатам обработки бюллетеней, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,91% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители четырех оппозиционных партий уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений.

https://ria.ru/20241027/britaniya-1980413588.html

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в мире, грузия, жозеп боррель, евросоюз, европейский совет, обсе, парламентские выборы в грузии — 2024