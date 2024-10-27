https://ria.ru/20241027/bolgariya-1980054457.html

Процедура выборов в парламент Болгарии

Процедура выборов в парламент Болгарии - РИА Новости, 27.10.2024

Процедура выборов в парламент Болгарии

Согласно Конституции Болгарии (1991), законодательную власть в стране осуществляет Национальное собрание (парламент). РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T02:53

2024-10-27T02:53

2024-10-27T02:53

справки

болгария

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Согласно Конституции Болгарии (1991), законодательную власть в стране осуществляет Национальное собрание (парламент).Парламент Болгарии является однопалатным, состоит из 240 народных представителей и избирается на четыре года.Выборы нового парламента проводятся не позднее, чем за один месяц до истечения полномочий предыдущего.С принесением присяги вновь избранными народными представителями полномочия предыдущего парламента прекращаются.Если по итогам парламентских выборов не достигнуто соглашение о формировании правительства, президент назначает временное правительство и назначает новые выборы в течение двух месяцев. Национальное собрание не прерывает работу во время избирательной кампании.С 2009 года все парламентские выборы в Болгарии (2013, 2014, 2017, 2021, 2022) были досрочными. Состоявшиеся 9 июня 2024 года досрочные выборы стали шестыми с 2021 года. Однако парламенту не удалось сформировать правительство, в результате в Болгарии вновь пройдут досрочные парламентские выборы. Голосование в Болгарии является обязательным, но санкций за неучастие в выборах нет. Согласно текущей редакции Избирательного кодекса, для проведения выборов образуется 32 многомандатных округа, в том числе три в Софии, два в Пловдивском городском округе и один многомандатный район за пределами страны. Остальные округа должны соответствовать административным районам страны.Число мандатов в каждом многомандатном избирательном округе зависит от численности населения, но их не может быть меньше четырех.Право голоса имеют граждане старше 18 лет, кроме заключенных и признанных недееспособными по решению суда. Все имеющие право голоса избиратели, постоянно зарегистрированные в Болгарии, автоматически включаются в список избирателей на соответствующем избирательном участке.Баллотироваться на выборах могут граждане Болгарии старше 21 года, не имеющие другого гражданства, не являющиеся недееспособными и не находящиеся в заключении. Граждане Болгарии с другим гражданством могут баллотироваться, если они прожили в стране последние 18 месяцев.Кандидаты, находящиеся на государственной службе, должны приостановить исполнение служебных обязанностей после своей регистрации.Кандидаты могут баллотироваться от партий, коалиций или независимо.Кандидаты от партий и коалиций регистрируются под номерами в реестре списков кандидатов. Количество кандидатов в каждом списке не может превышать двойное число мест в многомандатном округе. Каждый кандидат может быть предложен только одной политической партией или коалицией не более чем в двух многомандатных округах.Партии и коалиции должны предоставить в ЦИК регистрационные документы, залог в размере 2,5 тысячи болгарских левов и подписи не менее 2,5 тысячи избирателей.Каждый независимый кандидат может быть зарегистрирован при поддержке не менее 1%, но не более тысячи голосов избирателей, постоянно проживающих на территории округа. Он может баллотироваться только в одном избирательном округе. Независимому кандидату также необходимо внести залог в размере 100 левов.Официальная избирательная кампания начинается за 30 дней до дня выборов.Болгарское национальное телевидение и Болгарское национальное радио выделяют партиям, коалициям и комитетам по выдвижению кандидатов, теле- и радиоэфир для бесплатных дебатов общей продолжительностью не менее 240 минут.Общая сумма финансирования каждой избирательной кампании партий, коалиций и комитетов по выдвижению кандидатур не должна превышать три миллиона левов на партию и на коалицию; 200 тысяч левов на комитет по выдвижению кандидатур.Законом разрешены пожертвования от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Не разрешается получение анонимных пожертвований, средств иностранных физических лиц, кроме являющихся гражданами другой страны-члена ЕС, религиозных учреждений, иностранных правительств или предприятий.Финансирование, превышающее 1000 левов, осуществляют банковским переводом.Голосование проводится в день выборов на избирательных участках с 7.00 до 20.00. Однако, оно может быть продлено, но не позднее 21.00.Голосовать можно бумажным бюллетенем или бюллетенем для машинного голосования за несколькими исключениями. Машинное голосование не производится на избирательных участках с менее чем 300 избирателями, при голосовании с подвижной урной, на избирательных участках в медицинских учреждениях, дома престарелых и других учреждениях для оказания социальных услуг, на избирательных участках судов под болгарским флагом. Машинное голосование не производится на участках за пределами страны, при формировании которых подано менее 300 заявлений или на которых на последних выборах проголосовало менее 300 избирателей. Если машинное голосование оказалось скомпрометированным, голосование продолжается бумажными бюллетенями.Голосование бюллетенем для машинного голосования приравнивается к голосованию бумажным бюллетенем.При голосовании бумажным бюллетенем избиратель отмечает квадрат с номером выбранного списка кандидатов знаком "Х" или "V". Избиратель также может проголосовать против всех.Для доступа к устройству для голосования необходимо использовать смарт-карту, после чего на экране отображается бюллетень, идентичный бумажному. Избиратель отмечает свой голос за список кандидатов и, по желанию избирателя, выражает свое предпочтение кандидату из отобранного списка кандидатов политической партии или коалиции. Избиратель может изменить свой выбор один раз перед подтверждением. Голос избирателя после подтверждения выбора визуализируется на экране устройства для голосования и фиксируется на записывающем устройстве. Избиратель получает сообщение об окончании голосования, печатается бюллетень с записью отраженного голоса, сложенный так, чтобы не было видно голоса, скрепляется на обороте печатью комиссии и помещается в машинной урне для голосования. Затем избиратель возвращает смарт-карту, ставит подпись в списке избирателей и покидает участок для голосования.Если избиратель имеет нарушения зрения, слуха или другие проблемы со здоровьем, препятствующих самостоятельному голосованию, председатель комиссии может разрешить помощь сопровождающего.Неграмотность не является основанием для голосования с участием сопровождающего.Одно лицо не может сопровождать более двух голосующих.Избиратели с физическими недостатками, не позволяющими им голосовать на избирательном участке, могут это сделать на дому, подав письменное заявление не позднее чем за 14 дней до дня выборов.К распределению мест в парламенте допускаются партии и коалиции, преодолевшие порог в 4% действительных голосов, поданных по всей стране и заграницей.Для определения числа мест используется метод Хэйра-Нимейера. Численность населения страны, по результатам последней переписи населения, делится на 240. Полученный коэффициент является единым стандартом представительства для страны. После этого численность населения каждого многомандатного избирательного округа делится на единый стандарт представительства. Каждый округ изначально получает столько мест, сколько указано в целом числе, без учета остатков. Оставшиеся места распределяются между избирательными округами с наибольшим остатком в порядке убывания.Если процедура не может продолжаться из-за равных остатков, количество которых превышает число оставшихся нераспределенных мест, то эти места распределяются ЦИК по жребию. При этом процессе могут присутствовать представители политических партий, коалиций и инициативных комитетов, наблюдатели и представители СМИ.Для определения количества мест независимых кандидатов в многомандатных избирательных округах окружные избирательные комиссии определяют избирательную квоту округа. Для этого общее количество действительных голосов, поданных в округ, делится на количество мест, выделенных для этой области. Избранным считается независимый кандидат, получивший количество действительных голосов, которое больше или равно избирательной квоте округа.Если избиратель не использует предпочтительный вариант, то он засчитывается первому кандидату в партийном списке. Чтобы выиграть льготное место, кандидат должен получить голоса не менее чем 7% избирателей, проголосовавших за него или список кандидатов, в котором есть его кандидатура.Кандидаты ранжируются согласно количеству полученных предпочтений, начиная с кандидата, который получил наибольшее количество действительных предпочтений. Они исключаются из списка кандидатов соответствующей партии или коалиции партий и составляют список А. Остальные в списке сохраняют свое первоначальное место и составляют список Б.Если в первом списке есть два или более кандидатов с равным количеством предпочтений, их ранг определяется ЦИК на основании жеребьевки. При отсутствии кандидатов с действительными предпочтениями избранные кандидаты определяются в соответствии с рангом, присвоенным в списке кандидатов. Если количество кандидатов с действительными предпочтениями меньше количества мест, выделенных политической партии или коалиции партий, то избираются все кандидаты из списка А. Остальные места, выделенные партии или коалиции партий, заполняются кандидатами из списка B в порядке их ранжирования.Если кандидат избран от двух многомандатных округов, он должен письменно уведомить ЦИК, от какого округа он желает остаться избранным. В противном случае ЦИК объявляет указанного кандидата избранным депутатом от округа, в котором он впервые был зарегистрирован в качестве депутата.В освободившемся округе ЦИК объявляет избранным кандидата, который занимает следующее место в списке.ЦИК объявляет результаты выборов не позднее четырех дней после дня голосования. Имена избранных депутатов объявляют не позднее семи дней после дня выборов.Вновь избранное Народное собрание созывается на первое заседание президентом республики не позднее месяца после избрания парламента. Если в указанный срок этого не происходит, оно созывается одной пятой членов парламента.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, болгария