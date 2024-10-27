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Глава Бундесбанка сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 27.10.2024
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10:11 27.10.2024 (обновлено: 12:43 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/bloomberg-1980333463.html
Глава Бундесбанка сделал дерзкое заявление о России
Глава Бундесбанка сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 27.10.2024
Глава Бундесбанка сделал дерзкое заявление о России
Глава Бундесбанка Йоахим Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве, пишет Bloomberg. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T10:11
2024-10-27T12:43
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве, пишет Bloomberg.&quot;Мы не должны забывать, с чего все началось. Упадок в Германии начался весной 2022 года. И мы знаем, почему он начался весной 2022-го&quot;, — пожаловался Нагель.Как указали журналисты, немецкий политик связал экономические проблемы Германии с конфликтом на Украине, а также назвал предложения России о сотрудничестве недопустимыми.Летом депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен заявляла, что Берлину необходимо прекратить экономическую войну с Москвой из-за проблем внутри самой Германии.В Вашингтоне 23-24 октября состоялась заключительная встреча министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20" под председательством Бразилии, в которой приняла участие российская делегация во главе с замминистра финансов России Иваном Чебесковым. Заседание состоялось в Вашингтоне традиционно на полях годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Участники обменялись мнениями о состоянии мировой экономики и финансового сектора.
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россия, германия, вашингтон (штат), севим дагделен, мвф, всемирный банк, в мире, политика
Россия, Германия, Вашингтон (штат), Севим Дагделен, МВФ, Всемирный банк, В мире, Политика
Глава Бундесбанка сделал дерзкое заявление о России

Глава Бундесбанка Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве

© AP Photo / Michael ProbstГлава Бундесбанка Йоахим Нагель
Глава Бундесбанка Йоахим Нагель - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo / Michael Probst
Глава Бундесбанка Йоахим Нагель. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве, пишет Bloomberg.
«

"Мы не должны забывать, с чего все началось. Упадок в Германии начался весной 2022 года. И мы знаем, почему он начался весной 2022-го", — пожаловался Нагель.

Как указали журналисты, немецкий политик связал экономические проблемы Германии с конфликтом на Украине, а также назвал предложения России о сотрудничестве недопустимыми.
Летом депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен заявляла, что Берлину необходимо прекратить экономическую войну с Москвой из-за проблем внутри самой Германии.
В Вашингтоне 23-24 октября состоялась заключительная встреча министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20" под председательством Бразилии, в которой приняла участие российская делегация во главе с замминистра финансов России Иваном Чебесковым. Заседание состоялось в Вашингтоне традиционно на полях годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Участники обменялись мнениями о состоянии мировой экономики и финансового сектора.
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