Глава Бундесбанка сделал дерзкое заявление о России
Глава Бундесбанка Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве
© AP Photo / Michael ProbstГлава Бундесбанка Йоахим Нагель
© AP Photo / Michael Probst
Глава Бундесбанка Йоахим Нагель. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель назвал насмешкой предложения России о сотрудничестве, пишет Bloomberg.
«
"Мы не должны забывать, с чего все началось. Упадок в Германии начался весной 2022 года. И мы знаем, почему он начался весной 2022-го", — пожаловался Нагель.
Как указали журналисты, немецкий политик связал экономические проблемы Германии с конфликтом на Украине, а также назвал предложения России о сотрудничестве недопустимыми.
Летом депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен заявляла, что Берлину необходимо прекратить экономическую войну с Москвой из-за проблем внутри самой Германии.
В Вашингтоне 23-24 октября состоялась заключительная встреча министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20" под председательством Бразилии, в которой приняла участие российская делегация во главе с замминистра финансов России Иваном Чебесковым. Заседание состоялось в Вашингтоне традиционно на полях годового собрания руководящих органов МВФ и Всемирного банка. Участники обменялись мнениями о состоянии мировой экономики и финансового сектора.
На Западе сделали страшное предсказание о России
Вчера, 09:08