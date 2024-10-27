https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980410941.html

Над тремя российскими регионами уничтожили еще семь беспилотников ВСУ

Над тремя российскими регионами уничтожили еще семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024

Над тремя российскими регионами уничтожили еще семь беспилотников ВСУ

Российская ПВО уничтожила семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T23:09

2024-10-27T23:09

2024-10-27T23:19

специальная военная операция на украине

россия

воронежская область

вооруженные силы украины

белгородская область

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, сообщило Минобороны России."С 20.20 до 22.50 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области и один - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

воронежская область

белгородская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, воронежская область, вооруженные силы украины, белгородская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность