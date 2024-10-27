https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980410941.html
Над тремя российскими регионами уничтожили еще семь беспилотников ВСУ
Над тремя российскими регионами уничтожили еще семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 27.10.2024
Над тремя российскими регионами уничтожили еще семь беспилотников ВСУ
Российская ПВО уничтожила семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T23:09
2024-10-27T23:09
2024-10-27T23:19
специальная военная операция на украине
россия
воронежская область
вооруженные силы украины
белгородская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила семь украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, сообщило Минобороны России."С 20.20 до 22.50 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области, два – над территорией Брянской области и один - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воронежская область, вооруженные силы украины, белгородская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воронежская область, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над тремя российскими регионами уничтожили еще семь беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбили 7 дронов над Белгородской, брянской, Воронежской областями