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Над Брянской и Калужской областями уничтожили четыре украинских дрона - РИА Новости, 27.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:44 27.10.2024 (обновлено: 16:56 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980369028.html
Над Брянской и Калужской областями уничтожили четыре украинских дрона
Над Брянской и Калужской областями уничтожили четыре украинских дрона - РИА Новости, 27.10.2024
Над Брянской и Калужской областями уничтожили четыре украинских дрона
Российская ПВО уничтожила по два беспилотника ВСУ над Брянской и Калужской областями, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T16:44
2024-10-27T16:56
специальная военная операция на украине
калужская область
брянская область
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила по два беспилотника ВСУ над Брянской и Калужской областями, сообщает Минобороны РФ."С 14.30 до 15.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и два над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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калужская область, брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Брянская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Брянской и Калужской областями уничтожили четыре украинских дрона

Минобороны: над Брянской областью уничтожили 2 дрона ВСУ, над Калужской — еще 2

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила по два беспилотника ВСУ над Брянской и Калужской областями, сообщает Минобороны РФ.
«
"С 14.30 до 15.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и два над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьБрянская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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