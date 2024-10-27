https://ria.ru/20241027/bespilotniki-1980369028.html
Над Брянской и Калужской областями уничтожили четыре украинских дрона
Над Брянской и Калужской областями уничтожили четыре украинских дрона - РИА Новости, 27.10.2024
Над Брянской и Калужской областями уничтожили четыре украинских дрона
Российская ПВО уничтожила по два беспилотника ВСУ над Брянской и Калужской областями, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T16:44
2024-10-27T16:44
2024-10-27T16:56
специальная военная операция на украине
калужская область
брянская область
россия
украина
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_673092833e2232d4beff36aea65d00c6.jpg
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила по два беспилотника ВСУ над Брянской и Калужской областями, сообщает Минобороны РФ."С 14.30 до 15.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и два над территорией Калужской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
калужская область
брянская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340742_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c01efdcf4beb4b2cf6d30f080a982ab9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, брянская область, россия, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Брянская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Над Брянской и Калужской областями уничтожили четыре украинских дрона
Минобороны: над Брянской областью уничтожили 2 дрона ВСУ, над Калужской — еще 2