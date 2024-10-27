https://ria.ru/20241027/bespilotnik-1980414473.html

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.10.2024

В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Один беспилотник ВСУ уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T23:57

2024-10-27T23:57

2024-10-27T23:57

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340782_0:56:2988:1737_1920x0_80_0_0_1c1ae20828c96223419a7c4464b9ebbb.jpg

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Один беспилотник ВСУ уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина