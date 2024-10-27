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В Брянской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:57 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/bespilotnik-1980414473.html
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.10.2024
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
Один беспилотник ВСУ уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T23:57
2024-10-27T23:57
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Один беспилотник ВСУ уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.
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брянская область
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брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Украина
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник

Богомаз: над территорией Брянской области силы ПВО сбили дрон самолетного типа

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГруппа прикрытия на бронетранспортере МТ-ЛБ с башенной установкой ЗУ-23-2
Группа прикрытия на бронетранспортере МТ-ЛБ с башенной установкой ЗУ-23-2 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Группа прикрытия на бронетранспортере МТ-ЛБ с башенной установкой ЗУ-23-2. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Один беспилотник ВСУ уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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