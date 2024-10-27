https://ria.ru/20241027/bespilotnik-1980414473.html
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 27.10.2024
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
Один беспилотник ВСУ уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T23:57
2024-10-27T23:57
2024-10-27T23:57
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Один беспилотник ВСУ уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, россия, александр богомаз, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Украина
В Брянской области уничтожили украинский беспилотник
Богомаз: над территорией Брянской области силы ПВО сбили дрон самолетного типа