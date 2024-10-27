https://ria.ru/20241027/bespilotnik-1980355447.html

Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник

Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 27.10.2024

Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник

Силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T14:17

2024-10-27T14:17

2024-10-27T14:17

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

александр богомаз

украина

вооруженные силы украины

пво

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Богомаз сообщал, что силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен еще один БпЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240917/bespilotniki-1973087527.html

брянская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, россия, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины, пво