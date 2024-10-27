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Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 27.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/bespilotnik-1980355447.html
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник - РИА Новости, 27.10.2024
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник
Силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T14:17
2024-10-27T14:17
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
александр богомаз
украина
вооруженные силы украины
пво
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. Ранее Богомаз сообщал, что силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. "Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен еще один БпЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале. Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240917/bespilotniki-1973087527.html
брянская область
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брянская область, россия, александр богомаз, украина, вооруженные силы украины, пво
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО
Над Брянской областью уничтожили еще один беспилотник

Богомаз: силы ПВО уничтожили над территорией Брянской области еще один дрон ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Ранее Богомаз сообщал, что силы ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью.
«
"Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен еще один БпЛА самолетного типа", - написал он в Telegram-канале.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияАлександр БогомазУкраинаВооруженные силы УкраиныПВО
 
 
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