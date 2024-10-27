https://ria.ru/20241027/askaldovich-1980328182.html

Геннадий Аскальдович: миллионы верующих не хотят запрета УПЦ Киевом

Геннадий Аскальдович: миллионы верующих не хотят запрета УПЦ Киевом - РИА Новости, 27.10.2024

Геннадий Аскальдович: миллионы верующих не хотят запрета УПЦ Киевом

Захват собора в Черкассах показывает активизацию на Украине борьбы с каноническим православием, которое Киев и его западные кураторы намерены ликвидировать,... РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T10:00

2024-10-27T10:00

2024-10-27T10:00

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Захват собора в Черкассах показывает активизацию на Украине борьбы с каноническим православием, которое Киев и его западные кураторы намерены ликвидировать, полагает спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович. В интервью корреспонденту РИА Новости Егору Голубеву он рассказал о нежелании миллионов верующих видеть Украинскую православную церковь под запретом, о роли США в церковном расколе на Украине, об усилении гонений на церкви Прибалтики, связанные с РПЦ, и о стремлении властей Чехии выдавить из страны Русскую православную церковь.– Насколько серьезнее стали притеснения последователей и священнослужителей канонического православия после принятия в сентябре режимом Зеленского закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности на Украине религиозных организаций", которым создаются юридические механизмы для запрета УПЦ? Возможно ли, что украинские власти смогут силой искоренить каноническое православие в стране?– Сегодня становится очевидным, что долговременная цель режима Зеленского и его западных кураторов – это ликвидация канонического православия на Украине. Принятие упомянутого закона служит тому, чтобы придать хотя бы какую-то легитимность данному процессу. Но у киевских властей это плохо получается. Принятый закон юридически несостоятелен, на что указывали и честные украинские юристы, и известные международные правоведы. Его главное предназначение в другом. Он политически ангажирован и служит целенаправленной дискриминации миллионов прихожан УПЦ, несет не освобождение от мнимой "духовной зависимости" от Москвы, как заявляют его авторы, а вносит еще больший раскол в украинское общество.В настоящее время начался процесс, который должен завершиться признанием аффилированности общин УПЦ с Московским патриархатом. Это откроет путь к еще большему произволу и росту конфликтных ситуаций. К слову, даже самая маленькая и безобидная богословская брошюрка с упоминанием о Московском патриархате может стать основанием для начала административного или уголовного преследования. За этими действиями последует изъятие церковного недвижимого и движимого имущества и, соответственно, закрытие общин УПЦ на Украине.Трудно судить, удастся ли, даже применяя физическую силу, запретить каноническое православие в этой стране. Я надеюсь, что нет. Этого не хотят миллионы искренне верующих людей. И русские, и украинцы (в то время единый народ Древней Руси) крестились в одной купели, имеют общую христианскую историю, и никакие репрессии не смогут искоренить это. Но, к сожалению, в сложившихся условиях несомненно и то, что после принятия упомянутого закона киевский режим развернул более активную борьбу с каноническим православием.Подтверждением тому служит недавний захват боевиками и сторонниками ПЦУ крупнейшего православного храма страны – Архангело-Михайловского собора в городе Черкассы, в ходе штурма которого применялся слезоточивый газ, шли в ход дубинки и другие подручные материалы, совершалось физическое насилие над верующими и Митрополитом Черкасским и Каневским Феодосием. Это возмутительный акт произвола и насилия. Если и говорить о некоем "исполнении закона", то добровольная передача церковного имущества таким путем не осуществляется. Это обычный бандитский рейдерский захват.С богословской точки зрения не знаю, примет ли Господь молитвы захватчиков в поруганном храме. И у верующих, и у людей доброй воли такие действия вызывают только протест и негодование.– Ранее российская сторона заявила, что получила очередную отписку Управления верховного комиссара ООН по правам человека в ответ на обращение относительно нарушения Киевом обязательств по обеспечению свободы вероисповедания. Остается ли у Москвы надежда на то, что УВКПЧ и другие международные институты могут оказать содействие в целях прекращения гонений на каноничное православие на Украине? Какие структуры в связи с этим не дискредитировали себя и могли бы внести такой позитивный вклад?– Международные правозащитные организации действительно прикрывают глаза на действия режима Зеленского, но в ситуации с принятием "закона о запрете УПЦ", они не могли промолчать, так как это была бы их полная дискредитация. Но последовавшая приглаженная реакция была сделана только для проформы, чтобы излишне не навредить киевским властям. Нас такая позиция не устраивает, на что мы обращали внимание, прежде всего, Верховного комиссара ООН по правам человека. Мы требуем более четкого отношения к свершившемуся факту, хотели бы большей конкретики в оценках, более основательной критики. Ведь есть же за что!После принятия "закона о запрете УПЦ" МИД России развернул большую информационную работу по донесению до мировой общественности правды об этом документе. Многие сестринские церкви горячо откликнулись на нашу просьбу прореагировать, и мы признательны им за это. Большинство верующих в мире выразили свою солидарность и поддержку УПЦ.Не хотелось бы называть те международные организации, которые мгновенно должны реагировать и не отреагировали на вопиющий произвол в отношении одной из самых многочисленных мировых конфессий. Пусть это останется на их совести, мы же будем действовать адресно, включая кропотливую дипломатическую работу на авторитетных международных площадках. Будем добиваться, чтобы все правозащитные международные организации, как это вытекает из их предназначения, решительно осудили творящийся беспредел в отношении канонического православия на Украине, поскольку свобода вероисповедания – это одно из основополагающих прав человека, и ни одно государство в мире не должно его нарушать.– Известно ли о какой-либо причастности недружественных России государств, поддерживающих киевский режим, к процессу запрета канонической УПЦ? Если да, какова роль этих государств, и какими могут быть их цели?– У нас нет списка государств, которые стоят за решением киевского режима. Да он и не нужен. Понятно, что недружественные страны хотели бы запретить все русское и все то, что относится к Русскому миру. К этому они причисляют и Русскую православную церковь, хотя на Украине речь идет о практически самостоятельной православной церкви.Но есть страна, о которой я все-таки хотел бы упомянуть, – это Соединенные Штаты Америки, которые давно вынашивают планы по ликвидации канонического православия на Украине. Именно при их негласной закулисной поддержке и давлении Константинопольский патриархат (Фанар) всячески содействовал созданию раскольнической Православной церкви Украины и предоставил ей "томос" об автокефалии. На Вашингтоне и Фанаре лежит основная доля ответственности за православный раскол на Украине.Другие же недружественные страны занимали позицию невмешательства и молчаливо соглашались с происходящим в отношении УПЦ произволом.– Члены сената Чехии ранее призвали правительство поручить спецслужбам проверку деятельности Русской православной церкви и Православной церкви Чешских земель и Словакии, которых подозревают якобы в ведении операций по расширению российского влияния в стране. Может ли это быть первым этапом нового витка гонений на РПЦ за границей? Насколько реальна, на ваш взгляд, возможность запрета РПЦ в Чехии или в других недружественных странах?– То, что происходит сегодня в Чехии в отношении РПЦ и местной автокефальной церкви, иначе как травлей не назовешь. Коснусь проблем вокруг РПЦ, которая имеет в Чехии в своем владении построенный еще в царские времена храм святых Петра и Павла в Карловых Варах, а также приобретенный уже в наше время небольшой приход в одном из пражских районов. Под выдуманными предлогами стремятся всеми силами незаконным путем выдавить РПЦ из этой страны. Для этой цели мобилизована государственная машина Чехии.Настоятель храма отец Николай, который являлся почетным гражданином Карловых Вар и долгие годы успешно окормлял паству наших соотечественников и чешских православных граждан, сегодня лишен права на жительство в этом государстве. Тем самым фактически оказалась парализованной деятельность упомянутых приходов. Причем не названа ни одна, как вы сказали, "операция", которая бы проводилась этой церковью на территории Чешской Республики. Да их и не могло быть. Это просто выдумки и досужие наветы. РПЦ никогда не занималась противоправной деятельностью, и ей нет смысла это делать. Это законопослушная структура.В своем русофобском угаре чешские власти игнорируют основополагающие международные документы о недопустимости вмешательства государства в деятельность церковных конфессий. Помимо этого, в Чехии забыли, какую роль сыграла РПЦ в истории Чехии, ее культурно-религиозной жизни. Грустно, насколько далеко зашла русофобия в этой стране!Не лучше обстоят дела и в прибалтийских государствах. Там власти, не скрывая и не таясь, требуют от местных православных автокефалий отказаться от даже малейшего упоминания о связях с РПЦ, иначе грозят карательными мерами, вплоть до закрытия и упразднения этих церквей. И все это делается в угоду Фанару, который поставил цель прибрать эти церкви к своим рукам.Нет сомнения, что ситуация с запретом УПЦ дала толчок усилению нападок на прибалтийские православные автокефалии. Мы решительно выступаем против такой политики и требуем прекратить беззаконие и вмешательство в их церковные дела.– Православная церковь Молдовы, относящаяся к РПЦ, в сентябре обвинила власти страны в нападении на церковь и моральных пытках. Еще в конце августа депутат от правящей партии Василий Шоймару заявил о якобы имеющихся планах закрыть Православную церковь в стране, хотя в партии поспешили опровергнуть это заявление. Существует ли угроза закрытия Православной церкви Молдовы? Какие меры может принять Москва, чтобы не допустить ущемления прав православных?– К сожалению, в религиозных делах нынешние власти в Кишиневе бездумно копируют худшие практики преступного киевского режима.Мы обратили внимание на призывы упомянутого деятеля из правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" "решить вопрос" с молдавско-кишиневской митрополией Русской православной церкви. И хотя в самой партии поспешили откреститься от этого заявления, назвав его личным мнением депутата, все знают, что дыма без огня не бывает.Помимо этого, продолжается травля священнослужителей Православной церкви Молдовы (ПЦМ), из-за паломнических поездок которых в нашу страну звучат призывы задействовать компетентные органы. Абсурдна сама суть звучащих в их адрес обвинений в связях с Россией. Как известно, ПЦМ является самоуправляемой частью Русской православной церкви и поддержание связей с Московским патриархатом – это нормальное явление.Совершенно ясно, что нападки на ПЦМ являются одним из элементов развязанной в стране русофобской кампании. Показательно, что в мае 2023 года президент Молдавии Майя Санду назвала молдавско-кишиневскую митрополию РПЦ "ретранслятором российской пропаганды". В связи с этим чистой воды лицемерием являются ее последующие попытки "заступиться" за Православную церковь Молдовы.Частью этой русофобской кампании стали также давние планы поглощения ПЦМ Румынской православной церковью. Для этого подкупаются большими зарплатами священнослужители, осуществляется финансовая поддержка колеблющихся православных приходов, ведется целевая работа с верующими. Если такое "объединение" случится, то это будет большой трагедией для канонического православия в Молдавии. Православный мир еще в одной стране окажется разобщенным.Хотели бы в очередной раз призвать Кишинев прекратить играть на религиозных чувствах 70% жителей страны, которых объединяет Православная церковь Молдовы, и отказаться от разжигания русофобии в молдавском обществе.

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Варвара Скокшина

интервью - авторы, украина, молдавия, майя санду, русская православная церковь, московский патриархат, оон, ситуация вокруг упц