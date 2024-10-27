Рейтинг@Mail.ru
Шестнадцать пострадавших при теракте в Анкаре выписали из больницы - РИА Новости, 27.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 27.10.2024
https://ria.ru/20241027/ankara-1980339793.html
Шестнадцать пострадавших при теракте в Анкаре выписали из больницы
Шестнадцать пострадавших при теракте в Анкаре выписали из больницы - РИА Новости, 27.10.2024
Шестнадцать пострадавших при теракте в Анкаре выписали из больницы
Шестнадцать человек из 22 раненых в результате теракта в Анкаре выписаны из больницы, состояние проходящих лечение стабильное, сообщил минздрав Турции в соцсети РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T11:34
2024-10-27T11:34
в мире
анкара (провинция)
турция
генеральная прокуратура рф
рабочая партия курдистана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979678406_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3779797a6deb44344d60e39c31d376e.jpg
АНКАРА, 27 окт - РИА Новости. Шестнадцать человек из 22 раненых в результате теракта в Анкаре выписаны из больницы, состояние проходящих лечение стабильное, сообщил минздрав Турции в соцсети Х. Теракт произошёл в среду в столице Турции у здания корпорации TUSAŞ - производителя военных самолётов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Жертвами атаки стали пять человек, пострадали 22. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что оба ликвидированных террориста оказались членами Рабочей партии Курдистана. "Шестнадцать из 22 наших граждан, пострадавших в результате террористического акта на объекте TUSAŞ в Анкаре были выписаны. Шесть наших раненых находятся в стабильном состоянии, их лечение продолжается в наших больницах", - сообщило ведомство.
https://ria.ru/20241025/terakt-1979986311.html
анкара (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979678406_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_53516807465089ffc8932854d0ab7b18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, анкара (провинция), турция, генеральная прокуратура рф, рабочая партия курдистана
В мире, Анкара (провинция), Турция, Генеральная прокуратура РФ, Рабочая партия Курдистана
Шестнадцать пострадавших при теракте в Анкаре выписали из больницы

Шестнадцать из 22 пострадавших при теракте в Анкаре выписали из больницы

© AP PhotoМашины скорой помощи недалеко от объекта аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре, Турция
Машины скорой помощи недалеко от объекта аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© AP Photo
Машины скорой помощи недалеко от объекта аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре, Турция
Читать ria.ru в
Дзен
АНКАРА, 27 окт - РИА Новости. Шестнадцать человек из 22 раненых в результате теракта в Анкаре выписаны из больницы, состояние проходящих лечение стабильное, сообщил минздрав Турции в соцсети Х.
Теракт произошёл в среду в столице Турции у здания корпорации TUSAŞ - производителя военных самолётов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Жертвами атаки стали пять человек, пострадали 22. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что оба ликвидированных террориста оказались членами Рабочей партии Курдистана.
"Шестнадцать из 22 наших граждан, пострадавших в результате террористического акта на объекте TUSAŞ в Анкаре были выписаны. Шесть наших раненых находятся в стабильном состоянии, их лечение продолжается в наших больницах", - сообщило ведомство.
Аварийно-спасательные отряды и сотрудники полиции работают возле здания аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Теракт в Анкаре был организован странами Запада, cчитают эксперты
25 октября, 10:53
 
В миреАнкара (провинция)ТурцияГенеральная прокуратура РФРабочая партия Курдистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала