https://ria.ru/20241027/ankara-1980339793.html

Шестнадцать пострадавших при теракте в Анкаре выписали из больницы

Шестнадцать пострадавших при теракте в Анкаре выписали из больницы - РИА Новости, 27.10.2024

Шестнадцать пострадавших при теракте в Анкаре выписали из больницы

Шестнадцать человек из 22 раненых в результате теракта в Анкаре выписаны из больницы, состояние проходящих лечение стабильное, сообщил минздрав Турции в соцсети РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T11:34

2024-10-27T11:34

2024-10-27T11:34

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АНКАРА, 27 окт - РИА Новости. Шестнадцать человек из 22 раненых в результате теракта в Анкаре выписаны из больницы, состояние проходящих лечение стабильное, сообщил минздрав Турции в соцсети Х. Теракт произошёл в среду в столице Турции у здания корпорации TUSAŞ - производителя военных самолётов и космического оборудования, за ним последовала стрельба. Жертвами атаки стали пять человек, пострадали 22. Двое нападавших были ликвидированы органами правопорядка. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что оба ликвидированных террориста оказались членами Рабочей партии Курдистана. "Шестнадцать из 22 наших граждан, пострадавших в результате террористического акта на объекте TUSAŞ в Анкаре были выписаны. Шесть наших раненых находятся в стабильном состоянии, их лечение продолжается в наших больницах", - сообщило ведомство.

https://ria.ru/20241025/terakt-1979986311.html

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Варвара Скокшина

в мире, анкара (провинция), турция, генеральная прокуратура рф, рабочая партия курдистана