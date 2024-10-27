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На Ставрополье два человека пострадали при падении самолета Ан-2 - РИА Новости, 27.10.2024
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16:53 27.10.2024 (обновлено: 17:07 27.10.2024)
https://ria.ru/20241027/an-2-1980370101.html
На Ставрополье два человека пострадали при падении самолета Ан-2
На Ставрополье два человека пострадали при падении самолета Ан-2 - РИА Новости, 27.10.2024
На Ставрополье два человека пострадали при падении самолета Ан-2
Пострадали два человека из девяти находившихся на самолете Ан-2, который потерял мощность и упал в Ставропольском крае, сообщил глава Предгорного муниципального РИА Новости, 27.10.2024
2024-10-27T16:53
2024-10-27T17:07
происшествия
ставропольский край
россия
николай бондаренко
ан-2
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ПЯТИГОРСК, 27 окт - РИА Новости. Пострадали два человека из девяти находившихся на самолете Ан-2, который потерял мощность и упал в Ставропольском крае, сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко."По предварительной информации самолет Ан-2 потерял мощность и упал. На борту находилось 9 человек, 2 из которых пострадало. Все оперативные службы на месте, работают", - написал в своем Telegram-канале Бондаренко.Ранее ГУМЧС РФ региона сообщало, что самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на Ставрополье, на борту находились 5 человек, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20241022/samolet-1979228251.html
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происшествия, ставропольский край, россия, николай бондаренко, ан-2
Происшествия, Ставропольский край, Россия, Николай Бондаренко, Ан-2
На Ставрополье два человека пострадали при падении самолета Ан-2

На Ставрополье два человека из девяти на борту пострадали при падении Ан-2

© Фото : Глава Предгорья/TelegramМесто падения самолета АН-2 вблизи города Ессентуки Ставропольского края. 27 октября 2024
Место падения самолета АН-2 вблизи города Ессентуки Ставропольского края. 27 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© Фото : Глава Предгорья/Telegram
Место падения самолета АН-2 вблизи города Ессентуки Ставропольского края. 27 октября 2024
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ПЯТИГОРСК, 27 окт - РИА Новости. Пострадали два человека из девяти находившихся на самолете Ан-2, который потерял мощность и упал в Ставропольском крае, сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко.
"По предварительной информации самолет Ан-2 потерял мощность и упал. На борту находилось 9 человек, 2 из которых пострадало. Все оперативные службы на месте, работают", - написал в своем Telegram-канале Бондаренко.
Ранее ГУМЧС РФ региона сообщало, что самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на Ставрополье, на борту находились 5 человек, погибших и пострадавших нет.
Предположительно, место крушения в Судане транспортного самолета - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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22 октября, 04:37
 
ПроисшествияСтавропольский крайРоссияНиколай БондаренкоАн-2
 
 
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