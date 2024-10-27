https://ria.ru/20241027/an-2-1980370101.html

На Ставрополье два человека пострадали при падении самолета Ан-2

На Ставрополье два человека пострадали при падении самолета Ан-2 - РИА Новости, 27.10.2024

На Ставрополье два человека пострадали при падении самолета Ан-2

Пострадали два человека из девяти находившихся на самолете Ан-2, который потерял мощность и упал в Ставропольском крае, сообщил глава Предгорного муниципального РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-27T16:53

2024-10-27T16:53

2024-10-27T17:07

происшествия

ставропольский край

россия

николай бондаренко

ан-2

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ПЯТИГОРСК, 27 окт - РИА Новости. Пострадали два человека из девяти находившихся на самолете Ан-2, который потерял мощность и упал в Ставропольском крае, сообщил глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко."По предварительной информации самолет Ан-2 потерял мощность и упал. На борту находилось 9 человек, 2 из которых пострадало. Все оперативные службы на месте, работают", - написал в своем Telegram-канале Бондаренко.Ранее ГУМЧС РФ региона сообщало, что самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на Ставрополье, на борту находились 5 человек, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20241022/samolet-1979228251.html

ставропольский край

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происшествия, ставропольский край, россия, николай бондаренко, ан-2