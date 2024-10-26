https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html

Пересдача для Зеленского: Киев разрабатывает новую стратегию

Пересдача для Зеленского: Киев разрабатывает новую стратегию - РИА Новости, 26.10.2024

Пересдача для Зеленского: Киев разрабатывает новую стратегию

Нет такого унижения, которое нынешняя киевская власть не готова стерпеть от Запада. И история с переможными планами Зеленского, получившая ожидаемое... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T08:00

2024-10-26T08:00

2024-10-26T08:00

аналитика

украина

владимир зеленский

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Нет такого унижения, которое нынешняя киевская власть не готова стерпеть от Запада. И история с переможными планами Зеленского, получившая ожидаемое продолжение, убедительно это подтверждает.Как сообщает украинская служба BBC, на Банковой готовят очередной план. И, судя по всему, он будет отличаться от предыдущих. Утверждается, что на этот раз стратегия предусматривает набор решений, который должна реализовать сама Украина в различных сферах, включая ВПК, экономику и социальную политику."Президент уже дал поручения относительно подготовки этого плана", — заявили в команде Зеленского. Представить его должны до конца года.А затем информацию об очередном списке хотелок подтвердил Михаил Подоляк, советник Андрея Ермака — главы офиса президента.И такие новости ярко иллюстрируют неприятное для Зеленского обстоятельство: предыдущим планом на Западе недовольны. В СМИ с завидной регулярностью выходят статьи, подтверждающие это предположение. Например, The Economist: "Они говорят, что план обречен на провал, хотя отчасти проблема в том, что они не говорят этого Зеленскому в лицо", — приводит издание слова высокопоставленного украинского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.Забавно. Нам предлагают поверить: Байден и компания стесняются сказать Зеленскому, что его план — не повидло. А верится с трудом, потому что, когда на Банковой поняли, что столь помпезно представленный райдер на Западе пришелся не по вкусу, решили помахать воображаемой ядерной дубиной, которая "может появиться через несколько недель". И вот здесь, судя по последующим действиям Киева, Запад отреагировал быстро и без каких-либо стеснений.Потому что буквально через несколько часов после речи "Либо Украина в НАТО, либо весь мир в труху" и соответствующей статьи в Bild Киев яростно бросился опровергать свои же заявления и утверждать, что его не так поняли. Сперва МИД Украины, затем Банковая, а потом уже и сам Зеленский. И все это — вечером того же дня.Судя по тому, как активно британские СМИ раскручивают тему нового плана, Запад развернул Зеленского как школьника с плохой домашней работой и сказал: "Переписывай, чтобы это было похоже на ваш план". Теперь к сдачам городов добавятся и пересдачи планов.Проблема в том, что фронтмен "95-го квартала" в целом оказался так себе стратегом. Сделать вид, что у узурпаторов власти в Киеве есть какая-то стратегия, оказалось задачей непосильной. Помнится, министр обороны Украины Умеров еще в феврале всем рассказывал, что у него есть мощный план. А потом российские войска освободили Авдеевку, организовали Очеретинский прорыв, подошли к Покровску и начали выбивать ВСУ из окружающих городов, положили конец попыткам украинских войск закрепиться в Крынках, освободили Угледар. Между этими событиями еще была предпринятая Киевом курская авантюра, но за нее ВСУ расплачиваются очень дорого — и с точки зрения потерь (Владимир Путин назвал цифру 26 тысяч человек за месяц), и в плане угрозы обрушения фронта в Донбассе. Так что если какой-то план и был, реализовать его не удалось.Обреченность украинского режима с каждым днем проявляется все яснее. Зеленский, конечно, может запланировать "реформу всего" и пообещать украинцам золотые горы, процветание и мир — на выборах это даже сработало. Вот только это останется пустыми обещаниями, а не какой-то внятной стратегией.Да и в целом действия Зеленского все больше напоминают поведение его известного коллеги по жанру в исполнении Хита Леджера: "Я похож на человека, у которого есть план? Ты знаешь, кто я? Я — пес, бегущий за машиной. Я бы не знал, что делать, если бы догнал. Так что я просто делаю, и все"."Я просто гоню украинцев на убой, и все" — вот и весь план Зеленского.

https://ria.ru/20241025/zelenskiy-1980084428.html

https://ria.ru/20241024/lukashenko-1979852928.html

https://ria.ru/20241023/zelenskiy-1979637277.html

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аналитика, украина, владимир зеленский