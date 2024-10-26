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Явка на выборах в Грузии превысила 58 процентов, лидирует правящая партия
Явка на выборах в Грузии превысила 58 процентов, лидирует правящая партия - РИА Новости, 26.10.2024
Явка на выборах в Грузии превысила 58 процентов, лидирует правящая партия
В прошедших в субботу парламентских выборах в Грузии, по предварительным данным, приняли участие 58,94% избирателей, лидирует правящая партия "Грузинская... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T20:23
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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. В прошедших в субботу парламентских выборах в Грузии, по предварительным данным, приняли участие 58,94% избирателей, лидирует правящая партия "Грузинская мечта", сообщила Центральная избирательная комиссия страны."Активность составила два миллиона 60 тысяч 412 человек, что составляет 58,94%. Это не окончательный результат", — заявила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.Явка избирателей на парламентских выборах 2020-го составила 56,11%, а в 2016 году — 51,63%."Грузинская мечта" лидирует с 52,99%, уточнил Центризбирком страны после обработки данных с 71% участков.Как отметил лидер партии Мамука Мдинарадзе, по подсчетам политсилы, они получают парламентское большинство, набрав около 90 мандатов.Пятипроцентный барьер для получения мест в парламенте преодолели четыре оппозиционные партии: "Коалиция за перемены" — 11,2%, "Единство — Национальное движение" — 9,8%, "Сильная Грузия" — 9,02%, "Гахария — за Грузию" — 8,22%. При этом суммарно их голосов не достаточно для создания парламентского большинства.Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.Избирательные участки в стране закрылись в 20:00 (19:00 мск).
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, россия
Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, Россия
Явка на выборах в Грузии превысила 58 процентов, лидирует правящая партия
ЦИК: итоговая явка на выборах в парламент Грузии составила 58,94 процента
ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. В прошедших в субботу парламентских выборах в Грузии, по предварительным данным, приняли участие 58,94% избирателей, лидирует правящая партия "Грузинская мечта", сообщила Центральная избирательная комиссия страны.
«
"Активность составила два миллиона 60 тысяч 412 человек, что составляет 58,94%. Это не окончательный результат", — заявила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.
Явка избирателей на парламентских выборах 2020-го составила 56,11%, а в 2016 году — 51,63%.
"Грузинская мечта" лидирует с 52,99%, уточнил Центризбирком страны после обработки данных с 71% участков.
Как отметил лидер партии Мамука Мдинарадзе, по подсчетам политсилы, они получают парламентское большинство, набрав около 90 мандатов.
Пятипроцентный барьер для получения мест в парламенте преодолели четыре оппозиционные партии: "Коалиция за перемены" — 11,2%, "Единство — Национальное движение" — 9,8%, "Сильная Грузия" — 9,02%, "Гахария — за Грузию" — 8,22%. При этом суммарно их голосов не достаточно для создания парламентского большинства.
Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.
Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией
, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Избирательные участки в стране закрылись в 20:00 (19:00 мск).