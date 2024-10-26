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Явка на выборах в Грузии превысила 58 процентов, лидирует правящая партия - РИА Новости, 26.10.2024
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20:23 26.10.2024 (обновлено: 22:26 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/yavka-1980292232.html
Явка на выборах в Грузии превысила 58 процентов, лидирует правящая партия
Явка на выборах в Грузии превысила 58 процентов, лидирует правящая партия - РИА Новости, 26.10.2024
Явка на выборах в Грузии превысила 58 процентов, лидирует правящая партия
В прошедших в субботу парламентских выборах в Грузии, по предварительным данным, приняли участие 58,94% избирателей, лидирует правящая партия "Грузинская... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T20:23
2024-10-26T22:26
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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. В прошедших в субботу парламентских выборах в Грузии, по предварительным данным, приняли участие 58,94% избирателей, лидирует правящая партия "Грузинская мечта", сообщила Центральная избирательная комиссия страны.&quot;Активность составила два миллиона 60 тысяч 412 человек, что составляет 58,94%. Это не окончательный результат&quot;, — заявила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.Явка избирателей на парламентских выборах 2020-го составила 56,11%, а в 2016 году — 51,63%."Грузинская мечта" лидирует с 52,99%, уточнил Центризбирком страны после обработки данных с 71% участков.Как отметил лидер партии Мамука Мдинарадзе, по подсчетам политсилы, они получают парламентское большинство, набрав около 90 мандатов.Пятипроцентный барьер для получения мест в парламенте преодолели четыре оппозиционные партии: "Коалиция за перемены" — 11,2%, "Единство — Национальное движение" — 9,8%, "Сильная Грузия" — 9,02%, "Гахария — за Грузию" — 8,22%. При этом суммарно их голосов не достаточно для создания парламентского большинства.Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.Избирательные участки в стране закрылись в 20:00 (19:00 мск).
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грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, россия
Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, Россия
Явка на выборах в Грузии превысила 58 процентов, лидирует правящая партия

ЦИК: итоговая явка на выборах в парламент Грузии составила 58,94 процента

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМестные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Местные жители голосуют на избирательном участке в Тбилиси
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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. В прошедших в субботу парламентских выборах в Грузии, по предварительным данным, приняли участие 58,94% избирателей, лидирует правящая партия "Грузинская мечта", сообщила Центральная избирательная комиссия страны.
«

"Активность составила два миллиона 60 тысяч 412 человек, что составляет 58,94%. Это не окончательный результат", — заявила пресс-секретарь ЦИК Натия Иоселиани.

Явка избирателей на парламентских выборах 2020-го составила 56,11%, а в 2016 году — 51,63%.
"Грузинская мечта" лидирует с 52,99%, уточнил Центризбирком страны после обработки данных с 71% участков.
Как отметил лидер партии Мамука Мдинарадзе, по подсчетам политсилы, они получают парламентское большинство, набрав около 90 мандатов.
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Пятипроцентный барьер для получения мест в парламенте преодолели четыре оппозиционные партии: "Коалиция за перемены" — 11,2%, "Единство — Национальное движение" — 9,8%, "Сильная Грузия" — 9,02%, "Гахария — за Грузию" — 8,22%. При этом суммарно их голосов не достаточно для создания парламентского большинства.
Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150.
Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Избирательные участки в стране закрылись в 20:00 (19:00 мск).
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