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Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 41 процент

Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 41 процент - РИА Новости, 26.10.2024

Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 41 процент

Явка на парламентских выборах в Грузии на 15:00 по местному времени (14:00 мск) составила 41,62%, сообщила ЦИК на своем сайте. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T15:05

2024-10-26T15:05

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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Грузии на 15:00 по местному времени (14:00 мск) составила 41,62%, сообщила ЦИК на своем сайте.К этому времени проголосовали более 1,4 миллиона человек.Активность избирателей на парламентских выборах 2020 года за аналогичное время составила 36,45%.Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150. В стране нет порога явки, голосование будет признано состоявшимся вне зависимости от числа пришедших на участки.Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.Голосование продлится до 20:00 по местному времени.

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Голосование жителей Тбилиси на парламентских выборах Жители Тбилиси активно голосуют на парламентских выборах, которые определят курс страны на ближайшие годы. По данным наблюдателей, фиксируется высокая явка. Несмотря на дождь в грузинской столице, на ряде участков с утра были очереди из желающих отдать свой голос. 2024-10-26T15:05 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, россия