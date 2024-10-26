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Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 41 процент - РИА Новости, 26.10.2024
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15:05 26.10.2024 (обновлено: 15:26 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/yavka-1980259167.html
Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 41 процент
Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 41 процент - РИА Новости, 26.10.2024
Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 41 процент
Явка на парламентских выборах в Грузии на 15:00 по местному времени (14:00 мск) составила 41,62%, сообщила ЦИК на своем сайте. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:05
2024-10-26T15:26
грузия
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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Грузии на 15:00 по местному времени (14:00 мск) составила 41,62%, сообщила ЦИК на своем сайте.К этому времени проголосовали более 1,4 миллиона человек.Активность избирателей на парламентских выборах 2020 года за аналогичное время составила 36,45%.Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150. В стране нет порога явки, голосование будет признано состоявшимся вне зависимости от числа пришедших на участки.Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.Голосование продлится до 20:00 по местному времени.
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353
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Голосование жителей Тбилиси на парламентских выборах
Жители Тбилиси активно голосуют на парламентских выборах, которые определят курс страны на ближайшие годы. По данным наблюдателей, фиксируется высокая явка. Несмотря на дождь в грузинской столице, на ряде участков с утра были очереди из желающих отдать свой голос.
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5
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грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, в мире, россия
Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, В мире, Россия
Явка на парламентских выборах в Грузии превысила 41 процент

ЦИК: явка на парламентских выборах в Грузии на 14:00 составила 41,62 процента

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ТБИЛИСИ, 26 окт — РИА Новости. Явка на парламентских выборах в Грузии на 15:00 по местному времени (14:00 мск) составила 41,62%, сообщила ЦИК на своем сайте.
К этому времени проголосовали более 1,4 миллиона человек.
Активность избирателей на парламентских выборах 2020 года за аналогичное время составила 36,45%.
Выборы в Грузии проводятся по пропорциональной системе, а партии должны преодолеть пятипроцентный барьер. Победившая политическая сила получит возможность представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и состава кабинета нужна поддержка 76 депутатов из 150. В стране нет порога явки, голосование будет признано состоявшимся вне зависимости от числа пришедших на участки.
Голосование на избирательном участке на парламентских выборах в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
ЦИК Грузии сообщил о вмешательстве в работу комиссий на выборах в парламент
Вчера, 12:21
Основные конкуренты на выборах — правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией, и конгломерат грузинской оппозиции, существующей за счет западных грантов. Если четыре основные оппозиционные партии суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
Голосование продлится до 20:00 по местному времени.
Драка между сторонниками правящей партии Грузинская мечта и оппозиционными партиями на окраине Тбилиси. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
СМИ сообщили о потасовке у избирательного участка в Тбилиси
Вчера, 14:47
 
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