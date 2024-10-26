Илон Маск начал бизнес в США нелегально, утверждает Washington Post
WP: Маск, критикующий нелегальных мигрантов, сам начал бизнес в США незаконно
© AP Photo / Ludovic MarinИлон Маск
© AP Photo / Ludovic Marin
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Американская газета Washington Post утверждает, что предприниматель Илон Маск, критикующий нелегальных мигрантов, сам начал бизнес в США незаконно.
"Уроженец Южной Африки Илон Маск нелегально работал в США", - говорится в публикации со ссылкой на бывших партнеров Маска.
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По данным издания, Маск приехал в Пало-Алто в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете, но так и не поступил на курсы, вместо этого работая над своим стартапом. Как утверждает газета, из-за того, что тот не поступил, у него не было законных оснований оставаться в Соединенных Штатах. Как отмечается, у предпринимателя не было законного права работать в США во время создания компании Zip2, которая разрабатывала электронные карты и бизнес-справочники для средств массовой информации. Компания была продана в 1999 году.
Washington Post подчеркивает, что Маск не ответил на запрос о комментариях.
СМИ, в особенности поддерживающие демократов, часто критикуют Маска. Таким образом недавно телеканал CNN заявил, что предприниматель может столкнуться с юридическими сложностями, поскольку его инициативу по выплате по одному миллиону долларов случайно выбранному жителю колеблющихся штатов, подписавшему его петицию, могут расценить как попытку вмешательства в выборы и подкуп.
Маск и ранее критиковал администрацию Джо Байдена за "активное содействие нелегальной миграции". По словам предпринимателя, администрация президента вместо охраны границ "расстилает красную дорожку". При этом Маск поддерживает рост законной иммиграции и выступает не против нее, а "против того, чтобы огромное число непроверенных людей наводняло Америку".
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