https://ria.ru/20241026/vzryvy-1980211557.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 26.10.2024

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы были слышны в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T06:33

2024-10-26T06:33

2024-10-26T06:33

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Взрывы были слышны в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. "Харьков, местные паблики сообщают про взрывы", - говорится в сообщении издания. По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 4.55 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20241025/vzryvy-1980191569.html

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Дарья Буймова

в мире, россия, харьков, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины