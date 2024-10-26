В Харькове прогремели взрывы
"Зеркало недели": в Харькове после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте в Сумской области . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Взрывы были слышны в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
"Харьков, местные паблики сообщают про взрывы", - говорится в сообщении издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Харьковской области звучит с 4.55 мск.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.