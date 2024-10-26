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ВСУ вымогают деньги, угрожая убийством военнопленных россиян

ВСУ вымогают деньги, угрожая убийством военнопленных россиян - РИА Новости, 26.10.2024

ВСУ вымогают деньги, угрожая убийством военнопленных россиян

Мать попавшего в украинский плен российского военного Николая Шепилова Валентина заявила РИА Новости, что украинские военные вымогают деньги, угрожая убить ее... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T06:33

2024-10-26T06:33

2024-10-26T09:25

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ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Мать попавшего в украинский плен российского военного Николая Шепилова Валентина заявила РИА Новости, что украинские военные вымогают деньги, угрожая убить ее сына. По ее словам, Николай из Луганска, работал на шахте, а в феврале 2022 года, до того, как ЛНР вошла в состав России, оказался осенью в рядах военных республики, а позднее стал военнослужащим ВС РФ. У Николая сохранился украинский паспорт. Валентина сообщила, что ей позвонили 15 октября. Это был Николай, который сразу же сказал, что нужно найти его украинский паспорт."Мама, здравствуй, позвони Наташе, бывшей жене... пусть она найдет мой украинский паспорт", — вспоминает этот разговор мать Николая. По ее словам, квартира сына и его бывшей жены сгорела, но, как предположил в беседе с ней Николай, украинский паспорт мог уцелеть. На вопрос, зачем ему украинский паспорт, Николай отвечать не стал, только говорил, что он "срочно нужен", рассказала Валентина. В итоге паспорт нашелся, вместе с бывшей женой Николая они сделали ксерокопию, а когда созвонились с Николаем второй раз, Валентина снова спросила, зачем ему именно украинский паспорт, так как российский был с ним. "Если не перешлете ксерокопию паспорта — меня убьют", — ответил Николай. На следующий день Николай снова позвонил, но на этот раз требовал, чтобы родители нашли и прислали деньги, при этом сумма и цели не уточнялись. Во время разговора на фоне была слышна русская речь, но кто это был, Валентина не знает. "Все чисто на русском разговаривали", уверяет она, добавив, что спросила сына, может ли "всё спрашивать и говорить", так как понимала, что он под контролем украинцев. "Тебя и меня слышат, но говори, мама, всё, что ты хочешь спрашивать", — ответил ей сын. В попытке выяснить, за что у нее требуют деньги, Валентина узнала, что "за убитых украинских солдат", за квадрокоптер, который подбил ее сын, и за то, что взявшие его в плен якобы всю ночь "возили его по больничкам". По словам матери пленного, Николай позвонил и своей девушке. Сумму, которую вымогали по телефону, никто не уточнял, а девушка Николая призналась, что у нее есть "полмиллиона, ну, может быть, 200 (тысяч) наличкой". Уже на следующий день звонившие стали требовать такую сумму — 700 тысяч рублей."Сумму они не обозначали... Стали выплывать вот эти 700 тысяч, которые она ляпнула просто так", — сказала Валентина. Звонки вымогателей продолжились, при этом сын в разговорах стал очень расстроенным и нервным, матерился и обвинял родителей. "Вы хотите, чтобы меня убили? Почему денег нет?" — вспоминает мать пленного. Валентина также предоставила РИА Новости переписку с сыном, в которой тот утверждает, что его "обменяют", требует заполнить некие банковские реквизиты для перевода, а в случае вопроса, куда именно выполняется перевод, отвечать, что "в город Новосибирск". Также он требует прислать в переписку фото квитанции.

https://ria.ru/20241025/svo-1980021745.html

https://ria.ru/20241025/erdogan-1979990059.html

https://ria.ru/20241019/plennyj-1978863480.html

https://ria.ru/20241018/minoborony-1978837881.html

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Украинские военные угрожают родителям Николая Шепилова, попавшего в плен к ВСУ Мать, попавшего в украинский плен российского военного Николая Шепилова, Валентина заявила РИА Новости, что у них украинские военные вымогают деньги, угрожая убить ее сына. Николай - из Луганска, работал на шахте, а в феврале 2022-го, до того, как ЛНР вошла в состав России осенью, оказался в рядах военных республики, а позднее - стал военнослужащим ВС РФ. У Николая сохранился и украинский паспорт. 2024-10-26T06:33 true PT3M06S

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сво, россия, в мире, луганск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, военнопленные