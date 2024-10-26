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Генсек "Грузинской мечты" заявил о победе партии на парламентских выборах - РИА Новости, 26.10.2024
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21:21 26.10.2024 (обновлено: 21:24 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/vybory-1980297331.html
Генсек "Грузинской мечты" заявил о победе партии на парламентских выборах
Генсек "Грузинской мечты" заявил о победе партии на парламентских выборах - РИА Новости, 26.10.2024
Генсек "Грузинской мечты" заявил о победе партии на парламентских выборах
Генсекретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе заявил о победе партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных ЦИК, заявив, что команда... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T21:21
2024-10-26T21:24
в мире
грузия
парламентские выборы в грузии — 2024
каха каладзе (мэр тбилиси)
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Генсекретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе заявил о победе партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных ЦИК, заявив, что команда сделает все для защиты национальных интересов страны."Эта победа была необходима нашей команде. Наша команда сделает все, для зашиты национальных интересов страны… Поздравляю вас и всю Грузию с этой важной победой", - заявил Каладзе на брифинге.
https://ria.ru/20241026/yavka-1980292232.html
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в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, каха каладзе (мэр тбилиси)
В мире, Грузия, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Каха Каладзе (мэр Тбилиси)
Генсек "Грузинской мечты" заявил о победе партии на парламентских выборах

Генсек "Грузинской мечты" Каладзе заявил о победе партии на выборах в парламент

© РИА Новости / Александр Имедашвили | Перейти в медиабанкКахабер Каладзе
Кахабер Каладзе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Александр Имедашвили
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Кахабер Каладзе. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Генсекретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе заявил о победе партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных ЦИК, заявив, что команда сделает все для защиты национальных интересов страны.
«
"Эта победа была необходима нашей команде. Наша команда сделает все, для зашиты национальных интересов страны… Поздравляю вас и всю Грузию с этой важной победой", - заявил Каладзе на брифинге.
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