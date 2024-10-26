https://ria.ru/20241026/vybory-1980297331.html

Генсек "Грузинской мечты" заявил о победе партии на парламентских выборах

Генсек "Грузинской мечты" заявил о победе партии на парламентских выборах - РИА Новости, 26.10.2024

Генсек "Грузинской мечты" заявил о победе партии на парламентских выборах

Генсекретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе заявил о победе партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных ЦИК, заявив, что команда... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T21:21

2024-10-26T21:21

2024-10-26T21:24

в мире

грузия

парламентские выборы в грузии — 2024

каха каладзе (мэр тбилиси)

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Генсекретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе заявил о победе партии на парламентских выборах после оглашения предварительных данных ЦИК, заявив, что команда сделает все для защиты национальных интересов страны."Эта победа была необходима нашей команде. Наша команда сделает все, для зашиты национальных интересов страны… Поздравляю вас и всю Грузию с этой важной победой", - заявил Каладзе на брифинге.

https://ria.ru/20241026/yavka-1980292232.html

грузия

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Наталья Макарова

в мире, грузия, парламентские выборы в грузии — 2024, каха каладзе (мэр тбилиси)