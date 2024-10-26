https://ria.ru/20241026/vybory-1980288195.html

"Грузинская мечта" отпраздновала информацию о победе на выборах

"Грузинская мечта" отпраздновала информацию о победе на выборах - РИА Новости, 26.10.2024

"Грузинская мечта" отпраздновала информацию о победе на выборах

Сторонники правящей партии Грузии "Грузинская мечта" и руководство партии бурно отпраздновали информацию о победе партии на парламентских выборах, прошедших в... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T19:46

2024-10-26T19:46

2024-10-26T20:59

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Сторонники правящей партии Грузии "Грузинская мечта" и руководство партии бурно отпраздновали информацию о победе партии на парламентских выборах, прошедших в стране в субботу, передает корреспондент РИА Новости.Согласно exit poll проправительственного телеканала "Имеди", "Грузинская мечта" набрала на выборах 56,1% голосов и получила большинство в парламенте страны. Сторонники партии, ждавшие результат на площадке у офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси, встретили эту информацию триумфальными возгласами. Под аплодисменты собравшихся на сцену там поднялись первые лица партии, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе и основателя, почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили."Я хотел бы поблагодарить собравшуюся здесь общественность и всю Грузию, наших избирателей, которые честно и преданно следуют за нами на четвертых выборах. Редко происходит, когда одна и та же партия достигает такого успеха в такой сложной ситуации… Уверяю вас, в ближайшие четыре года наша страна добьется больших успехов", - заявил Иванишвили.После выступления ряда представителей партии над площадкой прогремел салют.При этом, по итогам exit poll компании Edison research, данные которой опубликовала оппозиционная телекомпания "Формула", партия "Грузинская мечта" набрала лишь 40,9% против 51,9% в сумме у оппозиции.Парламентские выборы прошли в Грузии по пропорциональной системе. Избирательные участки закрылись в стране 20.00 (19.00 мск). Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий, которые договорились после выборов объединиться, суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.

https://ria.ru/20241026/gruziya-1980274887.html

https://ria.ru/20241026/ofis-1980278427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Празднование после завершения парламентских выборов в Грузии Голосование на парламентских выборах в Грузии завершено. Данные exit poll разнятся: часть отдают преимущество действующим властям, часть - оппозиции. На площадке правящей «Грузинской мечты» - салют и празднование, ее противники также в приподнятом настроении. 2024-10-26T19:46 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, грузия, тбилиси, россия, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024