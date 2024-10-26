"Грузинская мечта" отпраздновала информацию о победе на выборах
Сторонники правящей партии в Грузии бурно отметили победу на выборах
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Сторонники правящей партии Грузии "Грузинская мечта" и руководство партии бурно отпраздновали информацию о победе партии на парламентских выборах, прошедших в стране в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно exit poll проправительственного телеканала "Имеди", "Грузинская мечта" набрала на выборах 56,1% голосов и получила большинство в парламенте страны. Сторонники партии, ждавшие результат на площадке у офиса "Грузинской мечты" в Тбилиси, встретили эту информацию триумфальными возгласами. Под аплодисменты собравшихся на сцену там поднялись первые лица партии, включая премьер-министра Ираклия Кобахидзе и основателя, почетного председателя "Грузинской мечты" Бидзину Иванишвили.
"Я хотел бы поблагодарить собравшуюся здесь общественность и всю Грузию, наших избирателей, которые честно и преданно следуют за нами на четвертых выборах. Редко происходит, когда одна и та же партия достигает такого успеха в такой сложной ситуации… Уверяю вас, в ближайшие четыре года наша страна добьется больших успехов", - заявил Иванишвили.
После выступления ряда представителей партии над площадкой прогремел салют.
При этом, по итогам exit poll компании Edison research, данные которой опубликовала оппозиционная телекомпания "Формула", партия "Грузинская мечта" набрала лишь 40,9% против 51,9% в сумме у оппозиции.
Парламентские выборы прошли в Грузии по пропорциональной системе. Избирательные участки закрылись в стране 20.00 (19.00 мск). Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий, которые договорились после выборов объединиться, суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.