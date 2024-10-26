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ЦИК Грузии сообщил о штатном ходе парламентских выборов - РИА Новости, 26.10.2024
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08:15 26.10.2024 (обновлено: 08:29 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/vybory-1980218508.html
ЦИК Грузии сообщил о штатном ходе парламентских выборов
ЦИК Грузии сообщил о штатном ходе парламентских выборов - РИА Новости, 26.10.2024
ЦИК Грузии сообщил о штатном ходе парламентских выборов
Избирательный процесс на парламентских выборах Грузии проходит спокойно, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:15
2024-10-26T08:29
в мире
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россия
парламентские выборы в грузии
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Избирательный процесс на парламентских выборах Грузии проходит спокойно, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани. "Были небольшие технические неисправности на нескольких участках, но мы проявили моментальное реагирование..., следовательно процесс проходит в спокойной обстановке… На данный момент все участки принимают избирателей", — заявила Иоселиани на первом информационном брифинге ЦИК в день выборов. Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150. Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
https://ria.ru/20240927/gruziya-1975043572.html
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в мире, грузия, россия, парламентские выборы в грузии
В мире, Грузия, Россия, Парламентские выборы в Грузии
ЦИК Грузии сообщил о штатном ходе парламентских выборов

ЦИК Грузии: избирательный процесс на парламентских выборах проходит спокойно

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВыборы в Грузии
Выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ТБИЛИСИ, 26 окт - РИА Новости. Избирательный процесс на парламентских выборах Грузии проходит спокойно, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани.
"Были небольшие технические неисправности на нескольких участках, но мы проявили моментальное реагирование..., следовательно процесс проходит в спокойной обстановке… На данный момент все участки принимают избирателей", — заявила Иоселиани на первом информационном брифинге ЦИК в день выборов.
Парламентские выборы проходят по пропорциональной системе. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Партия, набравшая больше всех голосов, может представить кандидата в премьер-министры. Для утверждения главы правительства и его состава кабмина необходима поддержка 76 депутатов из 150.
Основная борьба развернется между правящей партией "Грузинская мечта", выступающей за сохранение отношений с РФ и против антироссийских санкций, и оппозиционными партиями, финансируемыми за счет западных грантов. Если четыре основных оппозиционных партий суммарно наберут более 50% голосов избирателей, они смогут повлиять на формирование правительства.
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