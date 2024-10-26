https://ria.ru/20241026/vybory-1980212487.html

Бейонсе поддержала Харрис на предвыборном митинге в Техасе

Бейонсе поддержала Харрис на предвыборном митинге в Техасе - РИА Новости, 26.10.2024

Бейонсе поддержала Харрис на предвыборном митинге в Техасе

Американская певица Бейонсе, обладающая большой базой фанатов, вышла поддержать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на предвыборном митинге в РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T06:45

2024-10-26T06:45

2024-10-26T06:45

сша

техас

хьюстон

камала харрис

джессика альба

тейлор свифт (певица)

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Американская певица Бейонсе, обладающая большой базой фанатов, вышла поддержать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на предвыборном митинге в Хьюстоне, штат Техас, следует из трансляции мероприятия. "Я здесь не как политик, а как мать... Настало время спеть новую песню", - заявила певица, отсылая к обещанию Харрис защищать право женщин на аборт на фоне его ограничения в ряде консервативных штатов США, к которым относят и Техас. Помимо Бейонсе, к избирателям обратилась ее бывшая коллега по группе Destiny's Child Келли Роуленд, а также актриса Джессика Альба. Поддержка знаменитостей с большой базой фанатов считается важной для победы на президентских выборах 5 ноября. Ранее Харрис поддержала певица Тейлор Свифт. В то же время конкурент Харрис от республиканцев Дональд Трамп не пользуется публичной поддержкой большинства американских звезд, но голосовать за него призвал владелец соцсети X и миллиардер Илон Маск.

https://ria.ru/20241025/vybory-1980058515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, техас, хьюстон, камала харрис, джессика альба, тейлор свифт (певица), выборы президента сша — 2024, в мире