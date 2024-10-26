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Бейонсе поддержала Харрис на предвыборном митинге в Техасе - РИА Новости, 26.10.2024
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06:45 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/vybory-1980212487.html
Бейонсе поддержала Харрис на предвыборном митинге в Техасе
Бейонсе поддержала Харрис на предвыборном митинге в Техасе - РИА Новости, 26.10.2024
Бейонсе поддержала Харрис на предвыборном митинге в Техасе
Американская певица Бейонсе, обладающая большой базой фанатов, вышла поддержать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на предвыборном митинге в РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T06:45
2024-10-26T06:45
сша
техас
хьюстон
камала харрис
джессика альба
тейлор свифт (певица)
выборы президента сша — 2024
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Американская певица Бейонсе, обладающая большой базой фанатов, вышла поддержать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на предвыборном митинге в Хьюстоне, штат Техас, следует из трансляции мероприятия. "Я здесь не как политик, а как мать... Настало время спеть новую песню", - заявила певица, отсылая к обещанию Харрис защищать право женщин на аборт на фоне его ограничения в ряде консервативных штатов США, к которым относят и Техас. Помимо Бейонсе, к избирателям обратилась ее бывшая коллега по группе Destiny's Child Келли Роуленд, а также актриса Джессика Альба. Поддержка знаменитостей с большой базой фанатов считается важной для победы на президентских выборах 5 ноября. Ранее Харрис поддержала певица Тейлор Свифт. В то же время конкурент Харрис от республиканцев Дональд Трамп не пользуется публичной поддержкой большинства американских звезд, но голосовать за него призвал владелец соцсети X и миллиардер Илон Маск.
https://ria.ru/20241025/vybory-1980058515.html
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сша, техас, хьюстон, камала харрис, джессика альба, тейлор свифт (певица), выборы президента сша — 2024, в мире
США, Техас, Хьюстон, Камала Харрис, Джессика Альба, Тейлор Свифт (певица), Выборы президента США — 2024, В мире
Бейонсе поддержала Харрис на предвыборном митинге в Техасе

Бейонсе поддержала кандидата в президенты США Харрис на митинге в Хьюстоне

© AP Photo / Invision / Chris PizzelloБейонсе
Бейонсе - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Invision / Chris Pizzello
Бейонсе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Американская певица Бейонсе, обладающая большой базой фанатов, вышла поддержать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на предвыборном митинге в Хьюстоне, штат Техас, следует из трансляции мероприятия.
"Я здесь не как политик, а как мать... Настало время спеть новую песню", - заявила певица, отсылая к обещанию Харрис защищать право женщин на аборт на фоне его ограничения в ряде консервативных штатов США, к которым относят и Техас.
Камала Харрис и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Трампа и Харрис поддерживают почти одинаково, показал опрос
Вчера, 13:40
Помимо Бейонсе, к избирателям обратилась ее бывшая коллега по группе Destiny's Child Келли Роуленд, а также актриса Джессика Альба.
Поддержка знаменитостей с большой базой фанатов считается важной для победы на президентских выборах 5 ноября.
Ранее Харрис поддержала певица Тейлор Свифт. В то же время конкурент Харрис от республиканцев Дональд Трамп не пользуется публичной поддержкой большинства американских звезд, но голосовать за него призвал владелец соцсети X и миллиардер Илон Маск.
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Помогающим Харрис лейбористам предложили бесплатное жилье, пишут СМИ
Вчера, 01:40
 
СШАТехасХьюстонКамала ХаррисДжессика АльбаТейлор Свифт (певица)Выборы президента США — 2024В мире
 
 
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