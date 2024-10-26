https://ria.ru/20241026/vybory-1980212487.html
Бейонсе поддержала Харрис на предвыборном митинге в Техасе
Бейонсе поддержала Харрис на предвыборном митинге в Техасе - РИА Новости, 26.10.2024
Бейонсе поддержала Харрис на предвыборном митинге в Техасе
Американская певица Бейонсе, обладающая большой базой фанатов, вышла поддержать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на предвыборном митинге в РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T06:45
2024-10-26T06:45
2024-10-26T06:45
сша
техас
хьюстон
камала харрис
джессика альба
тейлор свифт (певица)
выборы президента сша — 2024
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155957/05/1559570570_0:27:2401:1377_1920x0_80_0_0_b33809163cee95ec736a96c3e195f01f.jpg
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Американская певица Бейонсе, обладающая большой базой фанатов, вышла поддержать кандидата в президенты США от демократов Камалу Харрис на предвыборном митинге в Хьюстоне, штат Техас, следует из трансляции мероприятия. "Я здесь не как политик, а как мать... Настало время спеть новую песню", - заявила певица, отсылая к обещанию Харрис защищать право женщин на аборт на фоне его ограничения в ряде консервативных штатов США, к которым относят и Техас. Помимо Бейонсе, к избирателям обратилась ее бывшая коллега по группе Destiny's Child Келли Роуленд, а также актриса Джессика Альба. Поддержка знаменитостей с большой базой фанатов считается важной для победы на президентских выборах 5 ноября. Ранее Харрис поддержала певица Тейлор Свифт. В то же время конкурент Харрис от республиканцев Дональд Трамп не пользуется публичной поддержкой большинства американских звезд, но голосовать за него призвал владелец соцсети X и миллиардер Илон Маск.
https://ria.ru/20241025/vybory-1980058515.html
https://ria.ru/20241025/britanija-1979940810.html
сша
техас
хьюстон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155957/05/1559570570_42:0:2306:1698_1920x0_80_0_0_14dc38a74772e4d008858fd159c98c4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, техас, хьюстон, камала харрис, джессика альба, тейлор свифт (певица), выборы президента сша — 2024, в мире
США, Техас, Хьюстон, Камала Харрис, Джессика Альба, Тейлор Свифт (певица), Выборы президента США — 2024, В мире
Бейонсе поддержала Харрис на предвыборном митинге в Техасе
Бейонсе поддержала кандидата в президенты США Харрис на митинге в Хьюстоне