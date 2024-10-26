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Президент Сербии похвалил главу российского Центробанка
Президент Сербии похвалил главу российского Центробанка - РИА Новости, 26.10.2024
Президент Сербии похвалил главу российского Центробанка
Президент Сербии Алесандр Вучич в эфире Prva TV назвал главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину гением, его слова приводит издание Informer. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T15:48
2024-10-26T15:48
2024-10-26T15:54
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент Сербии Алесандр Вучич в эфире Prva TV назвал главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину гением, его слова приводит издание Informer."Набиуллина – гений, и я удивлен тем, как они справляются", — отметил он.Журналисты указали, что глава Сербии был удивлен стойкостью российской экономики в условиях боевых действий на Украине.Накануне газета Politico писала, что в США на фоне провала санкций против Москвы начали оправдываться, что они якобы никогда не были направлены на обвал российской экономики.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что этим странам не хватает мужества признать провал этих ограничений. При этом на Западе не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель этих стран — ухудшить жизнь миллионов людей.
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Президент Сербии похвалил главу российского Центробанка
Президент Сербии Вучич назвал главу Центробанка России Набиуллину гением