https://ria.ru/20241026/vsu-1980268719.html

Российские войска вывели из строя бронемашины ВСУ в Курской области

Российские войска вывели из строя бронемашины ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.10.2024

Российские войска вывели из строя бронемашины ВСУ в Курской области

Боевые бронемашины ВСУ были атакованы и выведены из строя с применением ударных FPV-дронов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T16:37

2024-10-26T16:37

2024-10-26T17:02

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Боевые бронемашины ВСУ были атакованы и выведены из строя с применением ударных FPV-дронов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА была выявлена боевая бронированная машина ВСУ, которая перевозила живую силу противника в приграничном районе Курской области. Обнаруженная цель была атакована и выведена из строя с применением ударных FPV-дронов", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при попытке противника эвакуировать подбитую технику, операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Север" прямым попаданием уничтожили и вторую бронемашину ВСУ.

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FPV-дроны атаковали и вывели из строя боевые бронемашины ВСУ Боевые бронемашины ВСУ были атакованы и выведены из строя с применением ударных FPV-дронов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ, представив соответствующее видео. 2024-10-26T16:37 true PT0M17S

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курская область, россия, вооруженные силы украины