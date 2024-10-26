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Российские войска вывели из строя бронемашины ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 26.10.2024 (обновлено: 17:02 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/vsu-1980268719.html
Российские войска вывели из строя бронемашины ВСУ в Курской области
Российские войска вывели из строя бронемашины ВСУ в Курской области - РИА Новости, 26.10.2024
Российские войска вывели из строя бронемашины ВСУ в Курской области
Боевые бронемашины ВСУ были атакованы и выведены из строя с применением ударных FPV-дронов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T16:37
2024-10-26T17:02
специальная военная операция на украине
курская область
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Боевые бронемашины ВСУ были атакованы и выведены из строя с применением ударных FPV-дронов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА была выявлена боевая бронированная машина ВСУ, которая перевозила живую силу противника в приграничном районе Курской области. Обнаруженная цель была атакована и выведена из строя с применением ударных FPV-дронов", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при попытке противника эвакуировать подбитую технику, операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Север" прямым попаданием уничтожили и вторую бронемашину ВСУ.
https://ria.ru/20241026/artilleriya-1980254891.html
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FPV-дроны атаковали и вывели из строя боевые бронемашины ВСУ
Боевые бронемашины ВСУ были атакованы и выведены из строя с применением ударных FPV-дронов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ, представив соответствующее видео.
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курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские войска вывели из строя бронемашины ВСУ в Курской области

Минобороны: ударные FPV-дроны вывели из строя бронемашины ВСУ в Курской области

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Боевые бронемашины ВСУ были атакованы и выведены из строя с применением ударных FPV-дронов группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск "Север" с помощью БПЛА была выявлена боевая бронированная машина ВСУ, которая перевозила живую силу противника в приграничном районе Курской области. Обнаруженная цель была атакована и выведена из строя с применением ударных FPV-дронов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что при попытке противника эвакуировать подбитую технику, операторы ударных FPV-дронов группировки войск "Север" прямым попаданием уничтожили и вторую бронемашину ВСУ.
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