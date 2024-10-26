https://ria.ru/20241026/vsu-1980251126.html
Российские войска не позволили ВСУ прорваться в Курскую область
Российские войска не позволили ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости, 26.10.2024
Российские войска не позволили ВСУ прорваться в Курскую область
Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T13:51
2024-10-26T13:51
2024-10-26T14:43
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области, сообщили в Минобороны."Потери противника составили около десяти человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожена боевая машина пехоты CV90 шведского производства", — говорится в сводке министерства.Кроме того, один украинский боевик сдался в плен.Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки. Противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными, а также пять боевых бронированных машин. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.Помимо этого, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.Также российские авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в районах 23 приграничных населенных пунктов Курской области.Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в шести районах Сумской области.Всего противник за сутки потерял на Курском направлении:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность
Российские войска не позволили ВСУ прорваться в Курскую область
Российские ВС не дали ВСУ прорваться через границу у поселка Новый Путь
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области, сообщили в Минобороны.
«
"Потери противника составили около десяти человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожена боевая машина пехоты CV90 шведского производства", — говорится в сводке министерства.
Кроме того, один украинский боевик сдался в плен.
Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки. Противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными, а также пять боевых бронированных машин. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.
Помимо этого, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
Также российские авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в районах 23 приграничных населенных пунктов Курской области.
Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в шести районах Сумской области
.
Всего противник за сутки потерял на Курском направлении:
- более 350 военнослужащих;
- 14 единиц бронетехники, в том числе четыре БМП, из них одна CV90 шведского производства, и десять боевых бронированных машин;
- две пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины РСЗО HIMARS производства США;
- три миномета;
- шесть автомобилей.