https://ria.ru/20241026/vsu-1980251126.html

Российские войска не позволили ВСУ прорваться в Курскую область

Российские войска не позволили ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости, 26.10.2024

Российские войска не позволили ВСУ прорваться в Курскую область

Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T13:51

2024-10-26T13:51

2024-10-26T14:43

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

россия

безопасность

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области, сообщили в Минобороны."Потери противника составили около десяти человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожена боевая машина пехоты CV90 шведского производства", — говорится в сводке министерства.Кроме того, один украинский боевик сдался в плен.Российские войска отразили четыре контратаки ВСУ в направлении населенных пунктов Камышовка, Новоивановка и Погребки. Противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными, а также пять боевых бронированных машин. Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен.Помимо этого, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах Дарьино, Зеленого Шляха, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.Также российские авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в районах 23 приграничных населенных пунктов Курской области.Оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам девяти бригад ВСУ в шести районах Сумской области.Всего противник за сутки потерял на Курском направлении:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20241026/zelenskiy-1980103885.html

https://ria.ru/20241026/kredit-1980237709.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность