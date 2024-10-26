https://ria.ru/20241026/vsu-1980231215.html

"На грани полного краха". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ

"На грани полного краха". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 26.10.2024

"На грани полного краха". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ

У украинских военных больше нет желания воевать, что приближает крах Киева, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T10:11

2024-10-26T10:11

2024-10-26T13:50

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. У украинских военных больше нет желания воевать, что приближает крах Киева, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."Очевидно, что Киев находится на грани полного краха и военная победа России — это лишь вопрос времени. Если отправка на передовую становится наказанием, то моральный дух армии серьезно подрывается, а сам акт защиты страны становится своего рода бременем", — говорится в материале.Эксперт указал, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства на фоне удручающей ситуации на поле боя, а также действий командования, которое отправляет недовольных солдат на самоубийственные миссии в качестве наказания.Лейрос считает, что сейчас единственной надеждой для украинцев стала лишь капитуляция Киева, который не сможет продолжать вести боевые действия."Когда моральный дух подорван, поражение становится неизбежным", — подчеркнул обозреватель.Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел из-за самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с 2022-го. По информации ведомства, с начала этого года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html

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