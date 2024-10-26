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"На грани полного краха". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 26.10.2024
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10:11 26.10.2024 (обновлено: 13:50 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/vsu-1980231215.html
"На грани полного краха". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ
"На грани полного краха". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ - РИА Новости, 26.10.2024
"На грани полного краха". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ
У украинских военных больше нет желания воевать, что приближает крах Киева, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T10:11
2024-10-26T13:50
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. У украинских военных больше нет желания воевать, что приближает крах Киева, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.&quot;Очевидно, что Киев находится на грани полного краха и военная победа России — это лишь вопрос времени. Если отправка на передовую становится наказанием, то моральный дух армии серьезно подрывается, а сам акт защиты страны становится своего рода бременем&quot;, — говорится в материале.Эксперт указал, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства на фоне удручающей ситуации на поле боя, а также действий командования, которое отправляет недовольных солдат на самоубийственные миссии в качестве наказания.Лейрос считает, что сейчас единственной надеждой для украинцев стала лишь капитуляция Киева, который не сможет продолжать вести боевые действия."Когда моральный дух подорван, поражение становится неизбежным", — подчеркнул обозреватель.Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел из-за самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с 2022-го. По информации ведомства, с начала этого года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241026/ukraina-1980228351.html
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в мире, киев, россия, украина, вооруженные силы украины, брикс, политика
В мире, Киев, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, БРИКС, Политика
"На грани полного краха". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ

InfoBRICS: у солдат ВСУ больше нет желания воевать, что ведет к краху Киева

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. У украинских военных больше нет желания воевать, что приближает крах Киева, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«

"Очевидно, что Киев находится на грани полного краха и военная победа России — это лишь вопрос времени. Если отправка на передовую становится наказанием, то моральный дух армии серьезно подрывается, а сам акт защиты страны становится своего рода бременем", — говорится в материале.

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Эксперт указал, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства на фоне удручающей ситуации на поле боя, а также действий командования, которое отправляет недовольных солдат на самоубийственные миссии в качестве наказания.
Лейрос считает, что сейчас единственной надеждой для украинцев стала лишь капитуляция Киева, который не сможет продолжать вести боевые действия.
«
"Когда моральный дух подорван, поражение становится неизбежным", — подчеркнул обозреватель.
Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел из-за самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с 2022-го. По информации ведомства, с начала этого года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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