"На грани полного краха". СМИ рассказали, что произошло в рядах ВСУ
InfoBRICS: у солдат ВСУ больше нет желания воевать, что ведет к краху Киева
© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военные
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. У украинских военных больше нет желания воевать, что приближает крах Киева, пишет аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
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"Очевидно, что Киев находится на грани полного краха и военная победа России — это лишь вопрос времени. Если отправка на передовую становится наказанием, то моральный дух армии серьезно подрывается, а сам акт защиты страны становится своего рода бременем", — говорится в материале.
Эксперт указал, что в рядах ВСУ участились случаи дезертирства на фоне удручающей ситуации на поле боя, а также действий командования, которое отправляет недовольных солдат на самоубийственные миссии в качестве наказания.
Лейрос считает, что сейчас единственной надеждой для украинцев стала лишь капитуляция Киева, который не сможет продолжать вести боевые действия.
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"Когда моральный дух подорван, поражение становится неизбежным", — подчеркнул обозреватель.
Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генерального прокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел из-за самовольного оставления части и около 30 тысяч — по дезертирству с 2022-го. По информации ведомства, с начала этого года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого.
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