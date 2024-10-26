https://ria.ru/20241026/vrach-1980204212.html

Врач рассказал, какие заболевания могут обостриться осенью

Врач рассказал, какие заболевания могут обостриться осенью - РИА Новости, 26.10.2024

Врач рассказал, какие заболевания могут обостриться осенью

Хронические заболевания суставов и заболевания, связанные с понижением иммунитета, могут обостриться в осенний период, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T04:12

2024-10-26T04:12

2024-10-26T04:12

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Хронические заболевания суставов и заболевания, связанные с понижением иммунитета, могут обостриться в осенний период, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт Евгений Лихачев. "Осенью из-за изменений длительности светового дня, температуры воздуха и влажности, обостряются хронические заболевания суставов, заболевания ревматоидного характера, заболевания, связанные с понижением иммунитета", - сказал он. Кроме того, по словам Лихачева, на обострение заболеваний опорно-двигательного аппарата большое влияние оказывает сезонная смена обуви и одежды, поскольку тяжесть вещей меняет нагрузку на суставы. Также на заболевания может повлиять стресс. "Не стоит забывать про стресс, который сопровождает человека после отпуска и начале работы/учебы, смене погоды. Стресс понижает общий иммунитет и провоцирует возникновение инфекционных заболеваний", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241010/shkolniki-1977318582.html

https://ria.ru/20240417/vrach-1940490252.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество