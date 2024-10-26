Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, какие заболевания могут обостриться осенью - РИА Новости, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:12 26.10.2024
https://ria.ru/20241026/vrach-1980204212.html
Врач рассказал, какие заболевания могут обостриться осенью
Врач рассказал, какие заболевания могут обостриться осенью - РИА Новости, 26.10.2024
Врач рассказал, какие заболевания могут обостриться осенью
Хронические заболевания суставов и заболевания, связанные с понижением иммунитета, могут обостриться в осенний период, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:12
2024-10-26T04:12
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771539905_0:36:3068:1762_1920x0_80_0_0_0f39382dec71663f0ddc14666620329f.jpg
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Хронические заболевания суставов и заболевания, связанные с понижением иммунитета, могут обостриться в осенний период, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт Евгений Лихачев. "Осенью из-за изменений длительности светового дня, температуры воздуха и влажности, обостряются хронические заболевания суставов, заболевания ревматоидного характера, заболевания, связанные с понижением иммунитета", - сказал он. Кроме того, по словам Лихачева, на обострение заболеваний опорно-двигательного аппарата большое влияние оказывает сезонная смена обуви и одежды, поскольку тяжесть вещей меняет нагрузку на суставы. Также на заболевания может повлиять стресс. "Не стоит забывать про стресс, который сопровождает человека после отпуска и начале работы/учебы, смене погоды. Стресс понижает общий иммунитет и провоцирует возникновение инфекционных заболеваний", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241010/shkolniki-1977318582.html
https://ria.ru/20240417/vrach-1940490252.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771539905_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_da26a023dcce5b368d28b5b266ca41c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Врач рассказал, какие заболевания могут обостриться осенью

Врач Лихачев предупредил об обострении хронических заболеваний суставов осенью

© Depositphotos.com / VitalikRadkoБоль в руке
Боль в руке - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© Depositphotos.com / VitalikRadko
Боль в руке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Хронические заболевания суставов и заболевания, связанные с понижением иммунитета, могут обостриться в осенний период, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт Евгений Лихачев.
"Осенью из-за изменений длительности светового дня, температуры воздуха и влажности, обостряются хронические заболевания суставов, заболевания ревматоидного характера, заболевания, связанные с понижением иммунитета", - сказал он.
Дети идут в школу - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
Спасатели напомнили о главных требованиях безопасности в осенние каникулы
10 октября, 05:31
Кроме того, по словам Лихачева, на обострение заболеваний опорно-двигательного аппарата большое влияние оказывает сезонная смена обуви и одежды, поскольку тяжесть вещей меняет нагрузку на суставы.
Также на заболевания может повлиять стресс.
"Не стоит забывать про стресс, который сопровождает человека после отпуска и начале работы/учебы, смене погоды. Стресс понижает общий иммунитет и провоцирует возникновение инфекционных заболеваний", - добавил собеседник агентства.
Девушка с головной болью на работе - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Врач назвал возможные причины шума в ушах
17 апреля, 03:30
 
ОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала