https://ria.ru/20241026/vrach-1980204212.html
Врач рассказал, какие заболевания могут обостриться осенью
Врач рассказал, какие заболевания могут обостриться осенью - РИА Новости, 26.10.2024
Врач рассказал, какие заболевания могут обостриться осенью
Хронические заболевания суставов и заболевания, связанные с понижением иммунитета, могут обостриться в осенний период, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:12
2024-10-26T04:12
2024-10-26T04:12
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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Хронические заболевания суставов и заболевания, связанные с понижением иммунитета, могут обостриться в осенний период, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт Евгений Лихачев. "Осенью из-за изменений длительности светового дня, температуры воздуха и влажности, обостряются хронические заболевания суставов, заболевания ревматоидного характера, заболевания, связанные с понижением иммунитета", - сказал он. Кроме того, по словам Лихачева, на обострение заболеваний опорно-двигательного аппарата большое влияние оказывает сезонная смена обуви и одежды, поскольку тяжесть вещей меняет нагрузку на суставы. Также на заболевания может повлиять стресс. "Не стоит забывать про стресс, который сопровождает человека после отпуска и начале работы/учебы, смене погоды. Стресс понижает общий иммунитет и провоцирует возникновение инфекционных заболеваний", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20241010/shkolniki-1977318582.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Врач рассказал, какие заболевания могут обостриться осенью
Врач Лихачев предупредил об обострении хронических заболеваний суставов осенью
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Хронические заболевания суставов и заболевания, связанные с понижением иммунитета, могут обостриться в осенний период, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт Евгений Лихачев.
"Осенью из-за изменений длительности светового дня, температуры воздуха и влажности, обостряются хронические заболевания суставов, заболевания ревматоидного характера, заболевания, связанные с понижением иммунитета", - сказал он.
Кроме того, по словам Лихачева, на обострение заболеваний опорно-двигательного аппарата большое влияние оказывает сезонная смена обуви и одежды, поскольку тяжесть вещей меняет нагрузку на суставы.
Также на заболевания может повлиять стресс.
"Не стоит забывать про стресс, который сопровождает человека после отпуска и начале работы/учебы, смене погоды. Стресс понижает общий иммунитет и провоцирует возникновение инфекционных заболеваний", - добавил собеседник агентства.