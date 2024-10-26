Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре
Володин рассказал о законе по миграционной сфере, вступающем в силу в ноябре
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, которые вступают в силу в ноябре.
"Начнет работать закон, направленный на совершенствование миграционной сферы. Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил наши законы", — написал Володин.
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В законодательстве, касающемся мигрантов, появятся следующие нововведения:
- с 7 ноября для установления личности иностранцев и лиц без гражданства начнут использовать данные государственной геномной регистрации;
- предусматривается единообразный перевод фамилий и имен иностранцев и лиц без гражданства;
- правительство получит право проводить эксперименты по апробации не предусмотренных законом правил въезда иностранцев в Россию;
- истекает срок, в течение которого лица, которых приняли в российское гражданство до вступления в силу закона о присяге, должны ее принести, иначе решения о приеме в гражданство считаются недействительными.
Другие законы:
- с 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков, что повысит безопасность в цифровой среде;
- досрочно прекратят полномочия иноагентов в органах власти;
- утверждать планы тушения природных пожаров будут региональные власти (кроме земель лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий), а также проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- 7 ноября вступает в силу закон, позволяющий осуществлять госконтроль в области охраны и использования особо охраняемых природный территорий в режиме постоянного рейда для предупреждения, выявления и пресечения нарушений (например, замусоривания, использования открытого огня), что позволит инспекторам действовать оперативнее.
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