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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре - РИА Новости, 26.10.2024
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09:25 26.10.2024 (обновлено: 10:07 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/volodin-1980227123.html
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре - РИА Новости, 26.10.2024
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, которые вступают в силу в ноябре. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T09:25
2024-10-26T10:07
россия
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
политика
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, которые вступают в силу в ноябре. "Начнет работать закон, направленный на совершенствование миграционной сферы. Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил наши законы", — написал Володин. В законодательстве, касающемся мигрантов, появятся следующие нововведения:Другие законы:
https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html
https://ria.ru/20241024/gosduma-1979697374.html
https://ria.ru/20241007/kadyrov-1976835044.html
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россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), политика
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Политика
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре

Володин рассказал о законе по миграционной сфере, вступающем в силу в ноябре

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, которые вступают в силу в ноябре.
"Начнет работать закон, направленный на совершенствование миграционной сферы. Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил наши законы", — написал Володин.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
Володин выступил с новым призывом по мигрантам
16 октября, 16:05
В законодательстве, касающемся мигрантов, появятся следующие нововведения:
  • с 7 ноября для установления личности иностранцев и лиц без гражданства начнут использовать данные государственной геномной регистрации;
  • предусматривается единообразный перевод фамилий и имен иностранцев и лиц без гражданства;
  • правительство получит право проводить эксперименты по апробации не предусмотренных законом правил въезда иностранцев в Россию;
  • истекает срок, в течение которого лица, которых приняли в российское гражданство до вступления в силу закона о присяге, должны ее принести, иначе решения о приеме в гражданство считаются недействительными.
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Госдуме призвали уточнить закон об упрощенном получении гражданства
24 октября, 01:26
Другие законы:
  • с 1 ноября Роскомнадзор будет вести список блогов и каналов с аудиторией более 10 000 подписчиков, что повысит безопасность в цифровой среде;
  • досрочно прекратят полномочия иноагентов в органах власти;
  • утверждать планы тушения природных пожаров будут региональные власти (кроме земель лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий), а также проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
  • 7 ноября вступает в силу закон, позволяющий осуществлять госконтроль в области охраны и использования особо охраняемых природный территорий в режиме постоянного рейда для предупреждения, выявления и пресечения нарушений (например, замусоривания, использования открытого огня), что позволит инспекторам действовать оперативнее.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Кадыров прокомментировал ситуацию с мигрантами
7 октября, 18:38
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Политика
 
 
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