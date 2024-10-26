https://ria.ru/20241026/volodin-1980227123.html

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре - РИА Новости, 26.10.2024

Володин рассказал о законах, вступающих в силу в ноябре

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, которые вступают в силу в ноябре. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T09:25

2024-10-26T09:25

2024-10-26T10:07

россия

вячеслав володин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

политика

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о законах, которые вступают в силу в ноябре. "Начнет работать закон, направленный на совершенствование миграционной сферы. Изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил наши законы", — написал Володин. В законодательстве, касающемся мигрантов, появятся следующие нововведения:Другие законы:

https://ria.ru/20241016/volodin-1978355135.html

https://ria.ru/20241024/gosduma-1979697374.html

https://ria.ru/20241007/kadyrov-1976835044.html

россия

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Варвара Скокшина

россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), политика