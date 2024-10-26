https://ria.ru/20241026/vertolet-1980288916.html

Число погибших при крушении Ми-2 в Кировской области возросло до четырех

Число погибших при крушении Ми-2 в Кировской области возросло до четырех - РИА Новости, 27.10.2024

Число погибших при крушении Ми-2 в Кировской области возросло до четырех

Число погибших при крушении вертолета Ми-2 в лесу в Кировской области возросло до четырех, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 27.10.2024

2024-10-26T19:48

2024-10-26T19:48

2024-10-27T00:27

происшествия

кировская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-2

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Число погибших при крушении вертолета Ми-2 в лесу в Кировской области возросло до четырех, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.Как уточнили в ведомстве, тело четвертой жертвы нашли спасатели.Ранее ведомство информировало о жесткой посадке вертолета Ми-2 в лесу в Кировской области, в результате которой погибли три человека.

https://ria.ru/20241026/mi-2-1980284606.html

кировская область

россия

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2024

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происшествия, кировская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-2