https://ria.ru/20241026/valyuta-1980218082.html
В Минфине рассказали о рисках хранения резервов в долларах и евро
В Минфине рассказали о рисках хранения резервов в долларах и евро - РИА Новости, 26.10.2024
В Минфине рассказали о рисках хранения резервов в долларах и евро
Хранение большинством стран в мире своих резервов в долларе и евро представляет огромный риск, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:08
2024-10-26T08:08
2024-10-26T08:46
экономика
россия
сша
япония
мвф
g7
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112802/57/1128025790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95551064799470cbde92d28e9f7d6bcf.jpg
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Хранение большинством стран в мире своих резервов в долларе и евро представляет огромный риск, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Как указал замглавы российского Минфина, когда большинство стран в мире хранят резервы в долларе, в евро, то это представляет огромный риск, однако эти вопросы "остаются за скобками". По словам замминистра, на уровне G20 обсуждаются долги в развивающихся странах, но никто не говорит, что даже в развивающихся странах долговые проблемы зачастую вызваны денежно-кредитной политикой в развитых странах. "Когда у них (в развитых странах - ред.) печатают деньги, повышается инфляция, развивающиеся рынки за это платят", - отметил Чебесков. Он подчеркнул, что у МВФ хватает компетенции и возможности этот вопрос поднимать, но активно он не обсуждается. "Это, конечно, нас очень сильно беспокоит, что мы как коллективная "Двадцатка" смотрим на очень серьезные проблемы и делаем вид, что их нет. Они на самом деле одни из ключевых. Как решать вопрос с огромным госдолгом, растущим по экспоненте, никто не понимает", - резюмировал Чебесков.
https://ria.ru/20241025/minfin-1980149925.html
https://ria.ru/20241026/ekonomika-1980214113.html
россия
сша
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112802/57/1128025790_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_322f4aaf6de5581e3320a670d1c460dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, япония, мвф, g7, всемирный банк
Экономика, Россия, США, Япония, МВФ, G7, Всемирный банк
В Минфине рассказали о рисках хранения резервов в долларах и евро
Минфин: хранение странами резервов в долларе и евро представляет огромный риск
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Хранение большинством стран в мире своих резервов в долларе и евро представляет огромный риск, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
Как указал замглавы российского Минфина, когда большинство стран в мире хранят резервы в долларе, в евро, то это представляет огромный риск, однако эти вопросы "остаются за скобками".
По словам замминистра, на уровне G20
обсуждаются долги в развивающихся странах, но никто не говорит, что даже в развивающихся странах долговые проблемы зачастую вызваны денежно-кредитной политикой в развитых странах.
"Когда у них (в развитых странах - ред.) печатают деньги, повышается инфляция, развивающиеся рынки за это платят", - отметил Чебесков.
Он подчеркнул, что у МВФ хватает компетенции и возможности этот вопрос поднимать, но активно он не обсуждается.
"Это, конечно, нас очень сильно беспокоит, что мы как коллективная "Двадцатка" смотрим на очень серьезные проблемы и делаем вид, что их нет. Они на самом деле одни из ключевых. Как решать вопрос с огромным госдолгом, растущим по экспоненте, никто не понимает", - резюмировал Чебесков.