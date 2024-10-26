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В Минфине рассказали о рисках хранения резервов в долларах и евро - РИА Новости, 26.10.2024
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08:08 26.10.2024 (обновлено: 08:46 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/valyuta-1980218082.html
В Минфине рассказали о рисках хранения резервов в долларах и евро
В Минфине рассказали о рисках хранения резервов в долларах и евро - РИА Новости, 26.10.2024
В Минфине рассказали о рисках хранения резервов в долларах и евро
Хранение большинством стран в мире своих резервов в долларе и евро представляет огромный риск, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T08:08
2024-10-26T08:46
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Хранение большинством стран в мире своих резервов в долларе и евро представляет огромный риск, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Как указал замглавы российского Минфина, когда большинство стран в мире хранят резервы в долларе, в евро, то это представляет огромный риск, однако эти вопросы "остаются за скобками". По словам замминистра, на уровне G20 обсуждаются долги в развивающихся странах, но никто не говорит, что даже в развивающихся странах долговые проблемы зачастую вызваны денежно-кредитной политикой в развитых странах. "Когда у них (в развитых странах - ред.) печатают деньги, повышается инфляция, развивающиеся рынки за это платят", - отметил Чебесков. Он подчеркнул, что у МВФ хватает компетенции и возможности этот вопрос поднимать, но активно он не обсуждается. "Это, конечно, нас очень сильно беспокоит, что мы как коллективная "Двадцатка" смотрим на очень серьезные проблемы и делаем вид, что их нет. Они на самом деле одни из ключевых. Как решать вопрос с огромным госдолгом, растущим по экспоненте, никто не понимает", - резюмировал Чебесков.
https://ria.ru/20241025/minfin-1980149925.html
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экономика, россия, сша, япония, мвф, g7, всемирный банк
Экономика, Россия, США, Япония, МВФ, G7, Всемирный банк
В Минфине рассказали о рисках хранения резервов в долларах и евро

Минфин: хранение странами резервов в долларе и евро представляет огромный риск

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Хранение большинством стран в мире своих резервов в долларе и евро представляет огромный риск, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.
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Как указал замглавы российского Минфина, когда большинство стран в мире хранят резервы в долларе, в евро, то это представляет огромный риск, однако эти вопросы "остаются за скобками".
По словам замминистра, на уровне G20 обсуждаются долги в развивающихся странах, но никто не говорит, что даже в развивающихся странах долговые проблемы зачастую вызваны денежно-кредитной политикой в развитых странах.
"Когда у них (в развитых странах - ред.) печатают деньги, повышается инфляция, развивающиеся рынки за это платят", - отметил Чебесков.
Он подчеркнул, что у МВФ хватает компетенции и возможности этот вопрос поднимать, но активно он не обсуждается.
"Это, конечно, нас очень сильно беспокоит, что мы как коллективная "Двадцатка" смотрим на очень серьезные проблемы и делаем вид, что их нет. Они на самом деле одни из ключевых. Как решать вопрос с огромным госдолгом, растущим по экспоненте, никто не понимает", - резюмировал Чебесков.
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