https://ria.ru/20241026/valyuta-1980218082.html

В Минфине рассказали о рисках хранения резервов в долларах и евро

В Минфине рассказали о рисках хранения резервов в долларах и евро - РИА Новости, 26.10.2024

В Минфине рассказали о рисках хранения резервов в долларах и евро

Хранение большинством стран в мире своих резервов в долларе и евро представляет огромный риск, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T08:08

2024-10-26T08:08

2024-10-26T08:46

экономика

россия

сша

япония

мвф

g7

всемирный банк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112802/57/1128025790_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95551064799470cbde92d28e9f7d6bcf.jpg

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Хранение большинством стран в мире своих резервов в долларе и евро представляет огромный риск, заявил РИА Новости заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. Как указал замглавы российского Минфина, когда большинство стран в мире хранят резервы в долларе, в евро, то это представляет огромный риск, однако эти вопросы "остаются за скобками". По словам замминистра, на уровне G20 обсуждаются долги в развивающихся странах, но никто не говорит, что даже в развивающихся странах долговые проблемы зачастую вызваны денежно-кредитной политикой в развитых странах. "Когда у них (в развитых странах - ред.) печатают деньги, повышается инфляция, развивающиеся рынки за это платят", - отметил Чебесков. Он подчеркнул, что у МВФ хватает компетенции и возможности этот вопрос поднимать, но активно он не обсуждается. "Это, конечно, нас очень сильно беспокоит, что мы как коллективная "Двадцатка" смотрим на очень серьезные проблемы и делаем вид, что их нет. Они на самом деле одни из ключевых. Как решать вопрос с огромным госдолгом, растущим по экспоненте, никто не понимает", - резюмировал Чебесков.

https://ria.ru/20241025/minfin-1980149925.html

https://ria.ru/20241026/ekonomika-1980214113.html

россия

сша

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, сша, япония, мвф, g7, всемирный банк