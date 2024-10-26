https://ria.ru/20241026/ukraina-1980260209.html

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 26.10.2024

В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T15:20

2024-10-26T15:20

2024-10-26T15:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

днепропетровская область

украина

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, воздушная тревога в указанных регионах была объявлена в промежутке с 14.45 мск по 15.10 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240327/trevoga-1936266413.html

россия

днепропетровская область

украина

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Варвара Скокшина

в мире, россия, днепропетровская область, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины