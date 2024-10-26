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На Западе раскрыли, на что Европа готова пойти ради конфликта на Украине
На Западе раскрыли, на что Европа готова пойти ради конфликта на Украине - РИА Новости, 26.10.2024
На Западе раскрыли, на что Европа готова пойти ради конфликта на Украине
ЕС готов тратить миллиарды евро на конфликт на Украине, несмотря на гибель сотен тысяч украинцев, заявил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T09:44
2024-10-26T09:44
2024-10-26T09:44
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. ЕС готов тратить миллиарды евро на конфликт на Украине, несмотря на гибель сотен тысяч украинцев, заявил экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес в социальной сети Х."ЕС все еще рад вливать миллиарды в прокси-войну США и НАТО на Украине, несмотря на то, что сотни тысяч украинцев из рабочего класса гибнут ни за что", — пожаловался политик.Уоллес также посетовал, что ирландские депутаты Европейского парламента не высказались против финансовой поддержки Украины.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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в мире, украина, россия, сша, мик уоллес, сергей лавров, нато, евросоюз, европарламент, политика
В мире, Украина, Россия, США, Мик Уоллес, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Европарламент, Политика
На Западе раскрыли, на что Европа готова пойти ради конфликта на Украине
Экс-депутат ЕП: ЕС тратит миллиарды на войну, несмотря на гибель тысяч украинцев