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Жительница Угледара рассказала, что не могла поверить в освобождение города - РИА Новости, 26.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:33 26.10.2024 (обновлено: 04:45 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/ugledar-1980200246.html
Жительница Угледара рассказала, что не могла поверить в освобождение города
Жительница Угледара рассказала, что не могла поверить в освобождение города - РИА Новости, 26.10.2024
Жительница Угледара рассказала, что не могла поверить в освобождение города
Жительница освобожденного в ДНР Угледара, встретив бойцов РФ, рассказала им, что когда первый раз увидела в городе российский триколор, то не могла поверить,... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T02:33
2024-10-26T04:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
угледар
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Жительница освобожденного в ДНР Угледара, встретив бойцов РФ, рассказала им, что когда первый раз увидела в городе российский триколор, то не могла поверить, что город, наконец, освобожден, об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур. "Мы поняли сразу (что теперь в безопасности. Прим. ред.), как только вы пришли… Я первая флаг увидела, когда думала мерещится: красный и синий! Не может быть! Я бросила ведро, воды набрала, вернулась, глянула, а там — тополь… Первый раз хорошо видела, а второй раз закрывает мне ветками… Вот я и думала: мираж или что?" — приводит слова местной жительницы собеседник агентства.Минобороны России об освобождении Угледара сообщило 3 октября. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.
https://ria.ru/20241025/ugledar-1979956697.html
https://ria.ru/20241003/ugledar-1976275306.html
донецкая народная республика
россия
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в мире, донецкая народная республика, россия, угледар, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Угледар, Денис Пушилин
Жительница Угледара рассказала, что не могла поверить в освобождение города

Жительница Угледара рассказала, как радовалась появлению российских флагов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУгледар после освобождения российской армией
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
Угледар после освобождения российской армией
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Жительница освобожденного в ДНР Угледара, встретив бойцов РФ, рассказала им, что когда первый раз увидела в городе российский триколор, то не могла поверить, что город, наконец, освобожден, об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур.
"Мы поняли сразу (что теперь в безопасности. Прим. ред.), как только вы пришли… Я первая флаг увидела, когда думала мерещится: красный и синий! Не может быть! Я бросила ведро, воды набрала, вернулась, глянула, а там — тополь… Первый раз хорошо видела, а второй раз закрывает мне ветками… Вот я и думала: мираж или что?" — приводит слова местной жительницы собеседник агентства.
Угледар после освобождения российской армией - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Жительница Угледара рассказала, что ее родственникам угрожают на Украине
Вчера, 05:53
Минобороны России об освобождении Угледара сообщило 3 октября. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.
Первые панорамные видеокадры Угледара после его освобождения - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Появились первые панорамные кадры освобожденного Угледара
3 октября, 23:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУгледарДенис Пушилин
 
 
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