https://ria.ru/20241026/ugledar-1980200246.html

Жительница Угледара рассказала, что не могла поверить в освобождение города

Жительница Угледара рассказала, что не могла поверить в освобождение города - РИА Новости, 26.10.2024

Жительница Угледара рассказала, что не могла поверить в освобождение города

Жительница освобожденного в ДНР Угледара, встретив бойцов РФ, рассказала им, что когда первый раз увидела в городе российский триколор, то не могла поверить,... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T02:33

2024-10-26T02:33

2024-10-26T04:45

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

угледар

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Жительница освобожденного в ДНР Угледара, встретив бойцов РФ, рассказала им, что когда первый раз увидела в городе российский триколор, то не могла поверить, что город, наконец, освобожден, об этом РИА Новости сообщил представитель российских силовых структур. "Мы поняли сразу (что теперь в безопасности. Прим. ред.), как только вы пришли… Я первая флаг увидела, когда думала мерещится: красный и синий! Не может быть! Я бросила ведро, воды набрала, вернулась, глянула, а там — тополь… Первый раз хорошо видела, а второй раз закрывает мне ветками… Вот я и думала: мираж или что?" — приводит слова местной жительницы собеседник агентства.Минобороны России об освобождении Угледара сообщило 3 октября. Как подчеркнули в военном ведомстве, группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль перешли и многокилометровые подземные укрытия.

https://ria.ru/20241025/ugledar-1979956697.html

https://ria.ru/20241003/ugledar-1976275306.html

донецкая народная республика

россия

угледар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, россия, угледар, денис пушилин