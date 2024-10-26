https://ria.ru/20241026/uchenye-1980198401.html

Ученые впервые выделили ДНК персонажа древней саги

Ученые впервые выделили ДНК персонажа древней саги - РИА Новости, 26.10.2024

Ученые впервые выделили ДНК персонажа древней саги

Ученые впервые выделили и расшифровали ДНК человека, который, предположительно, упоминается в древнескандинавской саге о событиях конца XII века. Там его труп,... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T01:46

2024-10-26T01:46

2024-10-26T02:11

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ученые впервые выделили и расшифровали ДНК человека, который, предположительно, упоминается в древнескандинавской саге о событиях конца XII века. Там его труп, вероятно, использовали как биологическое оружие, следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале iScience. Как выяснили ученые, в "Саге о Сверрире", повествующей о норвежском короле Сверрире Сигурдссоне, говорится, что после нападения противников короля на Сверреборг — замок его союзников — они бросили труп неизвестного мужчины в замковый колодец с питьевой водой и завалили его камнями. В 1938 году во время археологических раскопок руин Сверресборга под слоем земли и камней было найдено тело, однако технологии тогда не позволяли его извлечь. Это было сделано в 2016 году, после чего ученые провели радиоуглеродный анализ фрагмента ребра скелета и расшифровали ядерный геном останков. "Это первый раз, когда останки человека или персонажа, описываемого в древнескандинавской саге, были точно опознаны. Это также самые древние останки конкретного человека, упомянутого в средневековом тексте, из которых мы смогли провести полное секвенирование генома", - приводит газета New York Times слова одного из авторов исследования и специалиста по эволюционной геномике в музее при Норвежском университете естественных и технических наук Майкла Мартина. Как показало исследование, погибший мужчина жил около 800 лет назад, то есть как раз в то время, когда разворачивались события "Саги о Сверрире". У него с высокой долей вероятности были голубые глаза и светлые или русые волосы, а его предки, скорее всего, жили в самом южном регионе Норвегии, откуда были родом люди, напавшие на Сверреборг. Ранее считалось, что мужчина происходил из центральных районов страны, где жили проигравшие союзники короля. Как пишут авторы исследования, целью сбрасывания трупа в колодец, предположительно, было загрязнение источника питьевой воды в замке, а, возможно, и заражение, если человек, труп которого скинули в колодец, при жизни был чем-то болен. Таким образом, это можно считать попыткой применения того, что в наше время называется биологическим оружием.

https://ria.ru/20240629/ritual-1956083302.html

https://ria.ru/20240601/pompei-1949842387.html

норвегия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

норвегия, в мире, археология, исследования