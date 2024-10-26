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Ученые впервые выделили ДНК персонажа древней саги - РИА Новости, 26.10.2024
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Наука
 
01:46 26.10.2024 (обновлено: 02:11 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/uchenye-1980198401.html
Ученые впервые выделили ДНК персонажа древней саги
Ученые впервые выделили ДНК персонажа древней саги - РИА Новости, 26.10.2024
Ученые впервые выделили ДНК персонажа древней саги
Ученые впервые выделили и расшифровали ДНК человека, который, предположительно, упоминается в древнескандинавской саге о событиях конца XII века. Там его труп,... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T01:46
2024-10-26T02:11
наука
норвегия
в мире
археология
исследования
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ученые впервые выделили и расшифровали ДНК человека, который, предположительно, упоминается в древнескандинавской саге о событиях конца XII века. Там его труп, вероятно, использовали как биологическое оружие, следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале iScience. Как выяснили ученые, в "Саге о Сверрире", повествующей о норвежском короле Сверрире Сигурдссоне, говорится, что после нападения противников короля на Сверреборг — замок его союзников — они бросили труп неизвестного мужчины в замковый колодец с питьевой водой и завалили его камнями. В 1938 году во время археологических раскопок руин Сверресборга под слоем земли и камней было найдено тело, однако технологии тогда не позволяли его извлечь. Это было сделано в 2016 году, после чего ученые провели радиоуглеродный анализ фрагмента ребра скелета и расшифровали ядерный геном останков. "Это первый раз, когда останки человека или персонажа, описываемого в древнескандинавской саге, были точно опознаны. Это также самые древние останки конкретного человека, упомянутого в средневековом тексте, из которых мы смогли провести полное секвенирование генома", - приводит газета New York Times слова одного из авторов исследования и специалиста по эволюционной геномике в музее при Норвежском университете естественных и технических наук Майкла Мартина. Как показало исследование, погибший мужчина жил около 800 лет назад, то есть как раз в то время, когда разворачивались события "Саги о Сверрире". У него с высокой долей вероятности были голубые глаза и светлые или русые волосы, а его предки, скорее всего, жили в самом южном регионе Норвегии, откуда были родом люди, напавшие на Сверреборг. Ранее считалось, что мужчина происходил из центральных районов страны, где жили проигравшие союзники короля. Как пишут авторы исследования, целью сбрасывания трупа в колодец, предположительно, было загрязнение источника питьевой воды в замке, а, возможно, и заражение, если человек, труп которого скинули в колодец, при жизни был чем-то болен. Таким образом, это можно считать попыткой применения того, что в наше время называется биологическим оружием.
https://ria.ru/20240629/ritual-1956083302.html
https://ria.ru/20240601/pompei-1949842387.html
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норвегия, в мире, археология, исследования
Наука, Норвегия, В мире, Археология, Исследования
Ученые впервые выделили ДНК персонажа древней саги

Ученые впервые расшифровали ДНК человека, упоминаемого в саге о Сверрире

© iStock.com / byakkayaДНК
ДНК - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© iStock.com / byakkaya
ДНК. Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ученые впервые выделили и расшифровали ДНК человека, который, предположительно, упоминается в древнескандинавской саге о событиях конца XII века. Там его труп, вероятно, использовали как биологическое оружие, следует из результатов исследования, опубликованного в научном журнале iScience.
Как выяснили ученые, в "Саге о Сверрире", повествующей о норвежском короле Сверрире Сигурдссоне, говорится, что после нападения противников короля на Сверреборг — замок его союзников — они бросили труп неизвестного мужчины в замковый колодец с питьевой водой и завалили его камнями. В 1938 году во время археологических раскопок руин Сверресборга под слоем земли и камней было найдено тело, однако технологии тогда не позволяли его извлечь. Это было сделано в 2016 году, после чего ученые провели радиоуглеродный анализ фрагмента ребра скелета и расшифровали ядерный геном останков.
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"Это первый раз, когда останки человека или персонажа, описываемого в древнескандинавской саге, были точно опознаны. Это также самые древние останки конкретного человека, упомянутого в средневековом тексте, из которых мы смогли провести полное секвенирование генома", - приводит газета New York Times слова одного из авторов исследования и специалиста по эволюционной геномике в музее при Норвежском университете естественных и технических наук Майкла Мартина.
Как показало исследование, погибший мужчина жил около 800 лет назад, то есть как раз в то время, когда разворачивались события "Саги о Сверрире". У него с высокой долей вероятности были голубые глаза и светлые или русые волосы, а его предки, скорее всего, жили в самом южном регионе Норвегии, откуда были родом люди, напавшие на Сверреборг. Ранее считалось, что мужчина происходил из центральных районов страны, где жили проигравшие союзники короля.
Как пишут авторы исследования, целью сбрасывания трупа в колодец, предположительно, было загрязнение источника питьевой воды в замке, а, возможно, и заражение, если человек, труп которого скинули в колодец, при жизни был чем-то болен. Таким образом, это можно считать попыткой применения того, что в наше время называется биологическим оружием.
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