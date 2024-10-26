https://ria.ru/20241026/ubitaya-1980234386.html

В Коркино более 200 человек пришли проститься с убитой женщиной

В Коркино более 200 человек пришли проститься с убитой женщиной - РИА Новости, 26.10.2024

В Коркино более 200 человек пришли проститься с убитой женщиной

Более 200 человек в субботу пришли проститься с Еленой Манжосовой, убитой в среду вечером в Коркинском муниципальном районе Челябинской области, сообщили РИА... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T11:03

2024-10-26T11:03

2024-10-26T11:03

происшествия

коркино

челябинская область

алексей текслер

следственный комитет россии (ск рф)

убийство женщины-таксиста в коркино

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/16/1954687860_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f82882e7419c660d3218695a95be196b.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт – РИА Новости. Более 200 человек в субботу пришли проститься с Еленой Манжосовой, убитой в среду вечером в Коркинском муниципальном районе Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Как сообщал РИА Новости бывший муж Елены Петр Манжосов, похороны пройдут в субботу. В пресс-службе администрации районной администрации подтвердили, что погибшую похоронили на местном кладбище 26 октября. "Более 200 человек пришли проститься (с Еленой)", - сказал собеседник агентства. Глава региона Алексей Текслер назвал сегодняшний день тяжелым для Коркино. "Город прощается с жестоко убитой Еленой Манжосовой. Приехал, чтобы поддержать ее семью, быть в трудный момент рядом с родными и близкими. Сыновьями и мамой Елены. Помогаем им всемерно", - написал он в своем Telegram-канале. Текслер добавил, что "виновные в этом преступлении обязательно будут наказаны". "Следствие разберется во всех обстоятельствах. Понесут ответственность те, кто допустил в городе такую ситуацию. Это не должно повториться", - отметил губернатор. Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже был задержан 17-летний подозреваемый, в пятницу суд арестовал его на 2 месяца. В четверг вечером из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц, он также был арестован судом на 2 месяца. По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области. Как уточнили агентству в правоохранительных органах региона, задержанный за стрельбу из дома мужчина является главой цыганской диаспоре. Также в СК отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".

https://ria.ru/20241025/pogrom-1980070257.html

https://ria.ru/20241025/korkino-1980113851.html

https://ria.ru/20241024/korkino-1979923754.html

коркино

челябинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, коркино, челябинская область, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф), убийство женщины-таксиста в коркино