https://ria.ru/20241026/ubitaya-1980234386.html
В Коркино более 200 человек пришли проститься с убитой женщиной
В Коркино более 200 человек пришли проститься с убитой женщиной - РИА Новости, 26.10.2024
В Коркино более 200 человек пришли проститься с убитой женщиной
Более 200 человек в субботу пришли проститься с Еленой Манжосовой, убитой в среду вечером в Коркинском муниципальном районе Челябинской области, сообщили РИА... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T11:03
2024-10-26T11:03
2024-10-26T11:03
происшествия
коркино
челябинская область
алексей текслер
следственный комитет россии (ск рф)
убийство женщины-таксиста в коркино
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт – РИА Новости. Более 200 человек в субботу пришли проститься с Еленой Манжосовой, убитой в среду вечером в Коркинском муниципальном районе Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона. Как сообщал РИА Новости бывший муж Елены Петр Манжосов, похороны пройдут в субботу. В пресс-службе администрации районной администрации подтвердили, что погибшую похоронили на местном кладбище 26 октября. "Более 200 человек пришли проститься (с Еленой)", - сказал собеседник агентства. Глава региона Алексей Текслер назвал сегодняшний день тяжелым для Коркино. "Город прощается с жестоко убитой Еленой Манжосовой. Приехал, чтобы поддержать ее семью, быть в трудный момент рядом с родными и близкими. Сыновьями и мамой Елены. Помогаем им всемерно", - написал он в своем Telegram-канале. Текслер добавил, что "виновные в этом преступлении обязательно будут наказаны". "Следствие разберется во всех обстоятельствах. Понесут ответственность те, кто допустил в городе такую ситуацию. Это не должно повториться", - отметил губернатор. Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже был задержан 17-летний подозреваемый, в пятницу суд арестовал его на 2 месяца. В четверг вечером из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц, он также был арестован судом на 2 месяца. По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области. Как уточнили агентству в правоохранительных органах региона, задержанный за стрельбу из дома мужчина является главой цыганской диаспоре. Также в СК отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".
https://ria.ru/20241025/pogrom-1980070257.html
https://ria.ru/20241025/korkino-1980113851.html
https://ria.ru/20241024/korkino-1979923754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, коркино, челябинская область, алексей текслер, следственный комитет россии (ск рф), убийство женщины-таксиста в коркино
Происшествия, Коркино, Челябинская область, Алексей Текслер, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство женщины-таксиста в Коркино
В Коркино более 200 человек пришли проститься с убитой женщиной
В Коркино более 200 человек пришли проститься с убитой женщиной-таксистом
ЧЕЛЯБИНСК, 26 окт – РИА Новости. Более 200 человек в субботу пришли проститься с Еленой Манжосовой, убитой в среду вечером в Коркинском муниципальном районе Челябинской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
Как сообщал РИА Новости бывший муж Елены Петр Манжосов, похороны пройдут в субботу. В пресс-службе администрации районной администрации подтвердили, что погибшую похоронили на местном кладбище 26 октября.
"Более 200 человек пришли проститься (с Еленой)", - сказал собеседник агентства.
Глава региона Алексей Текслер
назвал сегодняшний день тяжелым для Коркино. "Город прощается с жестоко убитой Еленой Манжосовой. Приехал, чтобы поддержать ее семью, быть в трудный момент рядом с родными и близкими. Сыновьями и мамой Елены. Помогаем им всемерно", - написал он в своем Telegram-канале.
Текслер добавил, что "виновные в этом преступлении обязательно будут наказаны". "Следствие разберется во всех обстоятельствах. Понесут ответственность те, кто допустил в городе такую ситуацию. Это не должно повториться", - отметил губернатор.
Волнения в Коркино начались после убийства в среду вечером 40-летней таксистки, тело которой с ножевыми ранениями нашли в машине. По версии следствия, женщина везла юношу к нему домой, в пути между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес ей не менее четырех колото-резаных ранений в область грудной клетки. Позже был задержан 17-летний подозреваемый, в пятницу суд арестовал его на 2 месяца.
В четверг вечером из дома, к которому пришли с протестами люди, раздалось несколько выстрелов, были ранены двое мужчин. СК
сообщил о задержании 58-летнего местного жителя, которого подозревают в покушении на убийство двух лиц, он также был арестован судом на 2 месяца.
По данным правительства региона, в Коркино на улицы вышли около 150 человек, требующих наказания виновных в убийстве таксистки. В правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что более 40 из них доставили в полицию, на часть составили протоколы, в итоге всех отпустили по домам. Ситуация после стихийного схода граждан в Коркино стабилизировалась, заявили позже власти Челябинской области.
Как уточнили агентству в правоохранительных органах региона, задержанный за стрельбу из дома мужчина является главой цыганской диаспоре. Также в СК отмечали, что "проблема противоправного поведения цыган, проживающих в Коркино, давно "беспокоит местных жителей, но не решается".