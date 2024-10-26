https://ria.ru/20241026/tsekh-1980174831.html

Цех по ремонту станочного оборудования открылся в ОЭЗ "Технополис Москва"

Цех по ремонту станочного оборудования открылся в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 26.10.2024

Цех по ремонту станочного оборудования открылся в ОЭЗ "Технополис Москва"

Цех по ремонту высокоточных и высокопроизводительных шпиндельных узлов для металла, стекла, пластика и дерева, а также фрезерных голов отечественного... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:13

2024-10-26T12:13

2024-10-26T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

технологии

россия

ивановская область

керимов

геннадий дегтев

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МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Цех по ремонту высокоточных и высокопроизводительных шпиндельных узлов для металла, стекла, пластика и дерева, а также фрезерных голов отечественного производства открылся на площадке "Печатники" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы (ДИПП) Анатолий Гарбузов."Отечественная промышленность динамично развивается. Одним из необходимых условий достижения технологического суверенитета России является обеспечение качественной и бесперебойной работы станков. На площадке "Печатники" ОЭЗ "Технополис Москва" открылся цех общей площадью 377 квадратных метров, где осуществляется замена и восстановление изношенных деталей, ремонт механизма зажима инструмента, а также систем охлаждения и подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ). Объем инвестиций в проект превысил 50 миллионов рублей", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Так, компания "Шпиндель LAB" ремонтирует тихоходные и высокоскоростные прецизионные шпиндели от многоцелевых обрабатывающих центров, включая фрезеровальное, токарное, гравировальное и шлифовальное оборудование различных классов. Ремонт шпинделя продлевает срок службы станка, повышая его производительность, а также качество выпускаемой продукции.Предприятие отремонтировало восемь шпиндельных узлов за первые два месяца работы цеха. По словам генерального директора "Шпиндель LAB" Ровшана Керимова, при проектировании цеха компания опиралась на самые высокие стандарты организации процесса ремонта шпиндельных узлов и фрезерных голов."Особое внимание было обращено на оснащение производственной площадки. В распоряжении специалистов предприятия находится более 150 единиц специализированного прецизионного измерительного инструмента и оснастки, а также свыше 20 узкоспециализированных приборов для диагностики и ремонта шпиндельных узлов", – сказал Керимов.Он добавил, что эксперты компании проводят полноценные выходные испытания шпинделей на специализированном стенде с балансировкой, анализируя тепловые, токовые, а также вибрационные характеристики.Кооперационные связи между предприятиями внутри ОЭЗ "Технополис Москва" содействует реализации совместных проектов, минимизирующих логистические издержки и увеличивающих уровень локализации производимой продукции.Таким образом, компания "Гудвин", занимающаяся разработкой и производством промышленных систем радиосвязи, производит заказы по контрактной сборке электронных модулей сразу для нескольких компаний ОЭЗ: "Медплант", "Профотек", "Хирана+", "СКТБ ПР", "Диагностика-М", "ТЗМОИ". Другой успешный пример сотрудничества демонстрируют компании-резиденты "Аддитивный Инжиниринг" и "Хирана+", которые специализируются на изготовлении медицинского оборудования. На данный момент детали, которые произвели с использованием аддитивных технологий, применяются в наркозно-дыхательном аппарате Венар Либера.Также размещение на территории ОЭЗ цеха по ремонту станочного оборудования развивает партнерство столичных компаний с региональными.Генеральный директор особой экономической зоны "Технополис Москва" Геннадий Дегтев отметил, что для многих предприятий важно иметь возможность отремонтировать шпиндельные узлы с различными типами конусов и приводам как с низкой, так и с высокой частотой вращения, требующие идеальной точной балансировки. На данный момент предприятие исполняет работы по ремонту оборудования машиностроительных предприятий из Московской и Ивановской областей, Пермского и Краснодарского краев, а также из Республики Башкортостан.

https://ria.ru/20241025/oborudovanie-1979913498.html

https://ria.ru/20241018/moskva-1978663073.html

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москва, анатолий гарбузов, технологии, россия, ивановская область, керимов, геннадий дегтев