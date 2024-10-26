https://ria.ru/20241026/tsakhal-1980200501.html

Армия обороны Израиля нанесла удары по Ирану

Армия обороны Израиля нанесла удары по Ирану - РИА Новости, 26.10.2024

Армия обороны Израиля нанесла удары по Ирану

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T02:39

2024-10-26T02:39

2024-10-26T09:34

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 26 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство."В ответ на месяцы непрерывных атак со стороны иранского режима на Государство Израиль прямо сейчас Армия обороны Израиля наносит точные удары по военным целям в Иране", — говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ.Информацию о нанесении ударов по объектам в Иране подтвердили также израильская официальная государственная телерадиокомпания Kan, не приведя подробностей.Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари также выпустил специальное видеообращение, в котором объявил об ударах израильской авиации по военным целям в Иране и пообещал информировать общественность обо всех событиях по мере необходимости."ЦАХАЛ полностью готов как к наступлению, так и к обороне. Мы внимательно следим за событиями в Иране и действиями его прокси в регионе. Мы проводим постоянную оценку ситуации в тылу, и на данный момент нет изменений в указаниях командования тыла", - заявил Хагари.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.

https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иран, израиль, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024