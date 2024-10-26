https://ria.ru/20241026/tramp-1980239634.html
Трамп рассказал, что не отдыхал уже два месяца
Трамп рассказал, что не отдыхал уже два месяца - РИА Новости, 26.10.2024
Трамп рассказал, что не отдыхал уже два месяца
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал, что не отдыхал уже 56 дней. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:12
2024-10-26T12:12
2024-10-26T12:12
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джо роган
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал, что не отдыхал уже 56 дней. "Я баллотируюсь на пост президента США, для меня это очень важно… И когда я услышал, что она (кандидат от демократов Камала Харрис – ред.) взяла выходной вчера и позавчера, что она собирается взять выходной завтра или послезавтра…, я не брал выходной 56 дней, это немало времени", - заявил Трамп в подкасте американского комика Джо Рогана. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую – экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240911/peskov-1972059341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо роган, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Роган, Выборы президента США — 2024
Трамп рассказал, что не отдыхал уже два месяца
Трамп рассказал, что не брал выходной уже 56 дней