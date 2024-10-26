https://ria.ru/20241026/tramp-1980238256.html
Трамп призвал Харрис пройти тест на IQ
Трамп призвал Харрис пройти тест на IQ - РИА Новости, 26.10.2024
Трамп призвал Харрис пройти тест на IQ
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис должна пройти тест на... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T12:00
2024-10-26T12:00
2024-10-26T12:00
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джо роган
камала харрис
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис должна пройти тест на уровень IQ. "Камала (Харрис -ред.) - человек с очень низким IQ, у нее очень низкий IQ. Я выступаю за проведение тестов (на коэффициент IQ -ред.). Любой, кто идет в президенты, должен пройти тест... Говорят, что это противоречит конституции, но я думаю, что Камала должна пройти тест, потому что там чего-то не хватает, с ней что-то не так", - заявил Трамп в подкасте Джо Рогана. Трамп пояснил, что в интервью американскому журналисту Андерсону Куперу Харрис не смогла дать прямые ответы на простейшие вопросы, что точно указывает, что "с ней что-то не так".
https://ria.ru/20241024/tramp-1979712072.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, джо роган, камала харрис
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Роган, Камала Харрис
Трамп призвал Харрис пройти тест на IQ
Кандидат в президенты США Трамп заявил, что Харрис должна пройти тест на IQ