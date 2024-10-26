https://ria.ru/20241026/tramp-1980238256.html

Трамп призвал Харрис пройти тест на IQ

Трамп призвал Харрис пройти тест на IQ - РИА Новости, 26.10.2024

Трамп призвал Харрис пройти тест на IQ

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис должна пройти тест на... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T12:00

2024-10-26T12:00

2024-10-26T12:00

в мире

сша

дональд трамп

джо роган

камала харрис

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис должна пройти тест на уровень IQ. "Камала (Харрис -ред.) - человек с очень низким IQ, у нее очень низкий IQ. Я выступаю за проведение тестов (на коэффициент IQ -ред.). Любой, кто идет в президенты, должен пройти тест... Говорят, что это противоречит конституции, но я думаю, что Камала должна пройти тест, потому что там чего-то не хватает, с ней что-то не так", - заявил Трамп в подкасте Джо Рогана. Трамп пояснил, что в интервью американскому журналисту Андерсону Куперу Харрис не смогла дать прямые ответы на простейшие вопросы, что точно указывает, что "с ней что-то не так".

https://ria.ru/20241024/tramp-1979712072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, сша, дональд трамп, джо роган, камала харрис