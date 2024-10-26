https://ria.ru/20241026/tegeran-1980214426.html

В российском посольстве рассказали о спокойной обстановке в Тегеране

В российском посольстве рассказали о спокойной обстановке в Тегеране - РИА Новости, 26.10.2024

В российском посольстве рассказали о спокойной обстановке в Тегеране

Обстановка в столице и крупных городах Ирана после израильских авиаударов спокойная, сообщило российское посольство в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T07:21

2024-10-26T07:21

2024-10-26T09:41

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тегеран (город)

иран

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

израиль

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Обстановка в столице и крупных городах Ирана после израильских авиаударов спокойная, сообщило российское посольство в Telegram-канале."Согласно заявлениям иранских военных, в ночь с 25 на 26 октября Вооруженные силы Израиля нанесли несколько ударов, направленных на ряд объектов в провинциях Тегеран, Илам и Хузестан. Работала иранская система ПВО. На данный момент обстановка в столице и крупных городах страны спокойная", — рассказали дипломаты.Посольство и другие российские загранучреждения работают в штатном режиме. Сведений о пострадавших россиянах не поступало.Минувшей ночью Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ответных ударов по военным объектам в Иране. В ЦАХАЛ уточнили, что среди атакованных целей были ракетные комплексы "земля — воздух", объекты ПВО, места производства ракет. В операции участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведчиков.Это первая в истории израильская военная операция на территории Ирана, за которую власти официально взяли ответственность.По данным СМИ, Израиль не атаковал ядерные или нефтяные объекты.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых израильским военным удалось перехватить. СМИ сообщали о гибели одного человека в результате атаки, жертвой оказался палестинец.

https://ria.ru/20241026/iran-1980200595.html

https://ria.ru/20241026/iran-1980211925.html

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Обстановка в Тегеране после атаки Израиля на Иран После атаки Израиля на Иран на данный момент обстановка в Тегеране и крупных городах страны спокойная, сообщает посольство России. Посольство и другие российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме, сведения о пострадавших россиянах не поступали. 2024-10-26T07:21 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, тегеран (город), иран, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль