https://ria.ru/20241026/tegeran-1980214426.html
В российском посольстве рассказали о спокойной обстановке в Тегеране
В российском посольстве рассказали о спокойной обстановке в Тегеране - РИА Новости, 26.10.2024
В российском посольстве рассказали о спокойной обстановке в Тегеране
Обстановка в столице и крупных городах Ирана после израильских авиаударов спокойная, сообщило российское посольство в Telegram-канале. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T07:21
2024-10-26T07:21
2024-10-26T09:41
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Обстановка в столице и крупных городах Ирана после израильских авиаударов спокойная, сообщило российское посольство в Telegram-канале."Согласно заявлениям иранских военных, в ночь с 25 на 26 октября Вооруженные силы Израиля нанесли несколько ударов, направленных на ряд объектов в провинциях Тегеран, Илам и Хузестан. Работала иранская система ПВО. На данный момент обстановка в столице и крупных городах страны спокойная", — рассказали дипломаты.Посольство и другие российские загранучреждения работают в штатном режиме. Сведений о пострадавших россиянах не поступало.Минувшей ночью Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ответных ударов по военным объектам в Иране. В ЦАХАЛ уточнили, что среди атакованных целей были ракетные комплексы "земля — воздух", объекты ПВО, места производства ракет. В операции участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведчиков.Это первая в истории израильская военная операция на территории Ирана, за которую власти официально взяли ответственность.По данным СМИ, Израиль не атаковал ядерные или нефтяные объекты.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых израильским военным удалось перехватить. СМИ сообщали о гибели одного человека в результате атаки, жертвой оказался палестинец.
https://ria.ru/20241026/iran-1980200595.html
https://ria.ru/20241026/iran-1980211925.html
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Обстановка в Тегеране после атаки Израиля на Иран
После атаки Израиля на Иран на данный момент обстановка в Тегеране и крупных городах страны спокойная, сообщает посольство России. Посольство и другие российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме, сведения о пострадавших россиянах не поступали.
2024-10-26T07:21
true
PT0M16S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, тегеран (город), иран, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль
Россия, Тегеран (город), Иран, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль
В российском посольстве рассказали о спокойной обстановке в Тегеране
В российском посольстве рассказали о ситуации в Тегеране после атаки Израиля
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Обстановка в столице и крупных городах Ирана после израильских авиаударов спокойная, сообщило российское посольство в Telegram-канале
.
"Согласно заявлениям иранских военных, в ночь с 25 на 26 октября Вооруженные силы Израиля
нанесли несколько ударов, направленных на ряд объектов в провинциях Тегеран, Илам и Хузестан. Работала иранская система ПВО. На данный момент обстановка в столице и крупных городах страны спокойная", — рассказали дипломаты.
Посольство и другие российские загранучреждения работают в штатном режиме. Сведений о пострадавших россиянах не поступало.
Минувшей ночью Армия обороны Израиля сообщила о нанесении ответных ударов по военным объектам в Иране. В ЦАХАЛ уточнили, что среди атакованных целей были ракетные комплексы "земля — воздух", объекты ПВО, места производства ракет. В операции участвовали десятки истребителей, самолетов-заправщиков и разведчиков.
Это первая в истории израильская военная операция на территории Ирана, за которую власти официально взяли ответственность.
По данным СМИ, Израиль не атаковал ядерные или нефтяные объекты.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Было выпущено около 180 баллистических ракет, большую часть из которых израильским военным удалось перехватить. СМИ сообщали о гибели одного человека в результате атаки, жертвой оказался палестинец.