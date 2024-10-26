https://ria.ru/20241026/tegeran-1980205922.html
В Тегеране вновь прогремели взрывы
В Тегеране вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 26.10.2024
В Тегеране вновь прогремели взрывы
Вторая серия мощных взрывов прогремела в Тегеране, передает корреспондент РИА новости. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:39
2024-10-26T04:39
2024-10-26T04:59
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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Вторая серия мощных взрывов прогремела в Тегеране, передает корреспондент РИА новости.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передает корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, в районе российского посольства, была слышна вторая серия мощных взрывов в небе, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
https://ria.ru/20241025/iran-1979946324.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тегеран (город), в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Тегеран (город), В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Тегеране вновь прогремели взрывы
В Тегеране вновь прогремели звуки мощных взрывов
ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Вторая серия мощных взрывов прогремела в Тегеране, передает корреспондент РИА новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Как передает корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, в районе российского посольства, была слышна вторая серия мощных взрывов в небе, которая длилась около минуты.