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В Тегеране вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 26.10.2024
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04:39 26.10.2024 (обновлено: 04:59 26.10.2024)
https://ria.ru/20241026/tegeran-1980205922.html
В Тегеране вновь прогремели взрывы
В Тегеране вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 26.10.2024
В Тегеране вновь прогремели взрывы
Вторая серия мощных взрывов прогремела в Тегеране, передает корреспондент РИА новости. РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T04:39
2024-10-26T04:59
тегеран (город)
в мире
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Вторая серия мощных взрывов прогремела в Тегеране, передает корреспондент РИА новости.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передает корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, в районе российского посольства, была слышна вторая серия мощных взрывов в небе, которая длилась около минуты.
https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html
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тегеран (город), в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
Тегеран (город), В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Тегеране вновь прогремели взрывы

В Тегеране вновь прогремели звуки мощных взрывов

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Вторая серия мощных взрывов прогремела в Тегеране, передает корреспондент РИА новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Тегеран назвал любую атаку Израиля на Иран "красной линией"
19 октября, 22:01
Как передает корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, в районе российского посольства, была слышна вторая серия мощных взрывов в небе, которая длилась около минуты.
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Тегеран (город)В миреОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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