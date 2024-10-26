https://ria.ru/20241026/tegeran-1980205922.html

В Тегеране вновь прогремели взрывы

В Тегеране вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 26.10.2024

В Тегеране вновь прогремели взрывы

Вторая серия мощных взрывов прогремела в Тегеране, передает корреспондент РИА новости. РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T04:39

2024-10-26T04:39

2024-10-26T04:59

тегеран (город)

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕГЕРАН, 26 окт - РИА Новости. Вторая серия мощных взрывов прогремела в Тегеране, передает корреспондент РИА новости.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на субботу заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.Агентство Fars утверждало, что Израиль нанес удар по ряду военных баз на западе и юго-западе Тегерана. При этом информационное агентство Tasnim заявило, что военные центры Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС), расположенные на западе и юго-западе иранской столицы, не пострадали.Как передает корреспондент РИА Новости, около 4.25 мск в центральной части Тегерана, в районе российского посольства, была слышна вторая серия мощных взрывов в небе, которая длилась около минуты.

https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тегеран (город), в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024