https://ria.ru/20241026/tegeran-1980201115.html

Аэропорты в Тегеране работают в штатном режиме, пишут СМИ

Аэропорты в Тегеране работают в штатном режиме, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024

Аэропорты в Тегеране работают в штатном режиме, пишут СМИ

Международный аэропорт имени имама Хомейни и аэропорт Мехрабад в Тегеране работают в штатном режиме, передает телеканал SNN на фоне сообщений о звуках взрывов... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T02:49

2024-10-26T02:49

2024-10-26T03:13

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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Международный аэропорт имени имама Хомейни и аэропорт Мехрабад в Тегеране работают в штатном режиме, передает телеканал SNN на фоне сообщений о звуках взрывов недалеко от города.Ранее гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники в силах безопасности сообщила, что звук этих взрывов вызван работой ПВО недалеко от иранской столицы."Ряд источников сообщили, что ситуация в аэропортах имама Хомейни и Мехрабад в Тегеране штатная, в пассажирских аэропортах не произошло никаких происшествий", — говорится в сообщении.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.

https://ria.ru/20241025/iran-1979946324.html

https://ria.ru/20241019/iran-1978924280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тегеран (город), иран, израиль, аэропорт