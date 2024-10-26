https://ria.ru/20241026/tegeran-1980201115.html
Аэропорты в Тегеране работают в штатном режиме, пишут СМИ
Аэропорты в Тегеране работают в штатном режиме, пишут СМИ - РИА Новости, 26.10.2024
Аэропорты в Тегеране работают в штатном режиме, пишут СМИ
Международный аэропорт имени имама Хомейни и аэропорт Мехрабад в Тегеране работают в штатном режиме, передает телеканал SNN на фоне сообщений о звуках взрывов... РИА Новости, 26.10.2024
2024-10-26T02:49
2024-10-26T02:49
2024-10-26T03:13
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ТЕГЕРАН, 26 окт – РИА Новости. Международный аэропорт имени имама Хомейни и аэропорт Мехрабад в Тегеране работают в штатном режиме, передает телеканал SNN на фоне сообщений о звуках взрывов недалеко от города.Ранее гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источники в силах безопасности сообщила, что звук этих взрывов вызван работой ПВО недалеко от иранской столицы."Ряд источников сообщили, что ситуация в аэропортах имама Хомейни и Мехрабад в Тегеране штатная, в пассажирских аэропортах не произошло никаких происшествий", — говорится в сообщении.Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ранее заявила о нанесении ударов по военным объектам в Иране в рамках ответа на атаки на еврейское государство 1 октября. Телеканал CBS News со ссылкой на источник сообщал, что израильская атака по Ирану ограничилась военными целями и не распространилась на ядерные или нефтяные объекты.
https://ria.ru/20241025/iran-1979946324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тегеран (город), иран, израиль, аэропорт
В мире, Тегеран (город), Иран, Израиль, Аэропорт
Аэропорты в Тегеране работают в штатном режиме, пишут СМИ
СМИ: аэропорты в Тегеране после израильской атаки работают в штатном режиме