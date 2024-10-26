https://ria.ru/20241026/tadzhikistan-1980289559.html

МВД Таджикистана получило от России список незаконных мигрантов

МВД Таджикистана получило от России список незаконных мигрантов - РИА Новости, 26.10.2024

МВД Таджикистана получило от России список незаконных мигрантов

МВД Таджикистана получило от российских коллег список граждан страны, сведения о законности пребывания которых на территории РФ отсутствуют в информационных... РИА Новости, 26.10.2024

2024-10-26T19:55

2024-10-26T19:55

2024-10-26T19:55

россия

таджикистан

мвд таджикистана

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ДУШАНБЕ, 26 окт – РИА Новости. МВД Таджикистана получило от российских коллег список граждан страны, сведения о законности пребывания которых на территории РФ отсутствуют в информационных системах министерства внутренних дел России, сообщила пресс-служба таджикистанского ведомства. "МВД Таджикистана в рамках противодействия незаконной миграции российские коллеги передали список лиц, сведения о законности пребывания которых отсутствуют в РФ", - говорится в сообщении. Иностранные граждане, утратившие законные основания для нахождения в России, обязаны незамедлительно покинуть территорию Российской Федерации, напоминает пресс-служба. "Обращаем внимание, что иностранные граждане, находящиеся в этом списке, но в то же время имеющие основания для законного нахождения на территории нашей страны, должны обратиться в уполномоченные организации ФГУП "ПВС" МВД России, ММЦ "Сахарово" для решения вопроса о возможности урегулирования своего правового статуса", - цитирует пресс-служба МВД Таджикистана сообщение российских правоохранительных органов. Таджикистанцам, находящимся за пределами РФ, нужно обращаться по этому вопросу в представительство ФГУП "ПВС" МВД России в Таджикистане, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241017/gosduma-1978427077.html

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россия, таджикистан, мвд таджикистана, министерство внутренних дел рф (мвд россии)